Lo que promete el Parque de la Ciudad para sus shows

El Parque de la Ciudad se transforma este fin de semana en el epicentro de la música electrónica con Ultra Buenos Aires 2026, que promete un despliegue impresionante de talentos y géneros que van desde el EDM hasta el techno. Con jornadas de 16 a 2 de la mañana, el festival se adivina como uno de los eventos más destacados del verano argentino.

Una Alineación Estelar

Con importantes nombres en el cartel como Zedd, Steve Angello, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, KSHMR, Charlotte de Witte, Jamie Jones, Joseph Capriati b2b Mau P, Indira Paganotto, CamelPhat y Massano, la expectativa está por las nubes. Entre ellos, la presencia de Richie Hawtin y Kevin de Vries genera un interés especial, ya que ambos artistas tienen un fuerte vínculo con el público argentino.

Energy Inigualable

Kevin de Vries, un destacado DJ del techno melódico, comparte su experiencia con Clarín: “La energía del público argentino es incomparable”. Su deseo de volver se basa en el ambiente vibrante que siempre encuentra aquí. “Son increíblemente abiertos a la música y su resistencia en la pista es legendaria”, añade.

Una Conexión Cultural

De Vries, quien ha explorado la cultura y gastronomía local, destaca la calidez de los argentinos. “La gente te hace sentir en casa desde el momento en que llegás”, expresa, además de confesar su amor por el Malbec, el vino emblemático del país.

Cerca de la Magia en la Pista

Para De Vries, la música es un viaje colectivo: “Mi objetivo es canalizar emociones profundas y movernos como uno”. En su visión, el DJ no solo mezcla canciones; también crea atmósferas y narra historias a través de su arte.

Richie Hawtin: Leyenda Viva

Richie Hawtin, con más de 30 años en la industria, es otro de los grandes que expectante ante su regreso a Argentina. Su primera visita data de 1997, y desde entonces ha recibido un increíble apoyo del público local.

La Experiencia Más Allá de la Música

Hawtin también disfruta explorar el país, citando experiencias memorables en Salta y Cafayate. “No solo es la música; la vibra general en Argentina es genial”, comenta sobre su amor por el público argentino, que busca celebrar y liberarse en la pista de baile. “Aquí la gente conecta con la magia de la música”, afirma.

Una Edición que Promete

Con cuatro escenarios listos –Main Stage, RESISTANCE, RESISTANCE 2 y ULTRA Park Stage–, Ultra Buenos Aires 2026 está preparado para ofrecer un fin de semana extraordinario. Las entradas, que comienzan desde $270.000 para dos días y $350.000 para el acceso VIP, aún están disponibles a través del sitio oficial del festival.

Un Evento Imperdible

La conexión emocional que De Vries y Hawtin tienen con Buenos Aires refleja la esencia de este festival: dos generaciones, estilos distintos, y un mismo escenario que promete ser una celebración inolvidable en el corazón de la música electrónica.