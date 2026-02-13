Impactante declaración de ex subjefe de la Policía Bonaerense sobre la Reforma Penal Juvenil

La Alarmante Realidad de la Delincuencia Juvenil en Argentina: Un Llamado a la Acción

En un contexto donde se debate la reformulación de la ley penal juvenil, un ex subjefe de la Policía Bonaerense lanzó un mensaje impactante sobre la situación crítica de los menores en conflicto con la ley.

Tras la media sanción que recibió la reforma penal que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, Salvador Baratta, ex subjefe de la Policía Bonaerense, advirtió sobre las trágicas consecuencias de la delincuencia juvenil. Según sus análisis, el 70% de los adolescentes que delinquen terminan perdiendo la vida en circunstancias violentas.

La Cruda Realidad de la Delincuencia Juvenil

Baratta, en una reciente entrevista con Radio Rivadavia, destacó que la reforma, en caso de ser aprobada, podría no ser suficiente para recuperar a los jóvenes involucrados en el crimen. «No se va a recuperar nadie de la delincuencia», afirmó con preocupación.

Impacto de la Legislación en la Vida de los Menores

Durante la conversación, Baratta compartió su experiencia personal con menores en conflictos legales: «El 70 por ciento de los casos que tuve terminaron muertos». Su afirmación resalta la urgencia de abordar con seriedad la situación de los jóvenes en el ámbito del delito. «El Estado se preocupa demasiado por los derechos humanos de los niños, pero los deja en la calle», criticó.

La Necesidad de Cambios Drásticos

El ex funcionario no solo se centró en la edad de imputabilidad, sino también en cómo se aborda el entorno familiar de estos menores. «Lo que realmente me preocupa es cómo se están introduciendo en el sistema criminal incluso antes de los 10 años», dijo, indicando una problemática que va más allá de las cifras.

La Urgencia de un Enfoque Integral

Baratta subrayó que la modificación de la ley debe incluir medidas más drásticas, como la separación de estos menores de entornos familiares disfuncionales. «Si el Estado sabe que un niño está en peligro, no lo puede dejar en un hogar que no lo pueda contener», enfatizó.

Generaciones en Riesgo

El ex subjefe planteó un panorama preocupante: “Aunque se logre encarcelar a los menores de 14 años, los que ingresan al crimen desde más joven seguirán estando presentes”, haciendo énfasis en una tendencia alarmante que viene asediando a generaciones de niños con antecedentes familiares delictivos.

Una Estadística Preocupante