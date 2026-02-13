Amor y Malware: Cartas que Conectan y Amenazan

El mundo digital ha evolucionado significativamente desde la creación del primer programa auto-replicante en 1971. Descubre cómo el malware ha transformado las ciberamenazas a través de los años.

Bob Thomas Morris, programador de BBN Technologies, diseñó en 1971 un innovador programa auto-replicante denominado Creeper. Aunque su intención era realizar pruebas de seguridad, contenía un mensaje intrigante: «I’m The Creeper. Catch me if you can». Desde entonces, el panorama del malware ha cambiado drásticamente, expandiéndose hacia actividades maliciosas que buscan comprometer sistemas informáticos en todo el mundo.

El Surgimiento del Malware Malicioso

Con el tiempo, los programas maliciosos fueron evolucionando. Ya no solo se diseñaban para probar la seguridad de los sistemas, sino que comenzaron a facilitar actividades ilícitas. Un ejemplo significativo es el virus Rabbit, que, según la firma de seguridad Kaspersky Lab, tenía la capacidad de infectar computadoras y multiplicarse hasta colapsar sistemas enteros.

Hitos Históricos en el Desarrollo de Malware

A lo largo de las décadas, el malware ha presentado versiones icónicas como el troyano Animal en 1975, Brain en 1986, y el famoso Morris en 1988. Sin embargo, uno de los ataques más devastadores fue el gusano ILOVEYOU en el año 2000.

Los Estragos del Gusano ILOVEYOU

Desarrollado por el pirata informático filipino Onel de Guzmán, este gusano comenzó a propagarse rápidamente. Utilizaba correos electrónicos con un archivo engañoso «LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs», el cual podía destruir archivos personales al ser ejecutado. Este incidente, que tardó solo cinco horas en infectar dispositivos en Europa, Asia y América, causó pérdidas estimadas de más de 10.000 millones de euros.

Las Repercusiones Globales

Organizaciones críticas como el Pentágono y Microsoft se vieron obligadas a desconectar sus servicios de correo electrónico para limitar el daño. Veinte años después, De Guzmán admitió que su propósito inicial no era crear tal caos, sino obtener acceso gratuito a Internet.

El Panorama Actual del Malware

Hoy en día, la amenaza del malware es más compleja. La evolución de los ciberataques ha dado lugar a modelos como Malware as a Service (MaaS) y Ransomware as a Service (RaaS), que los cibercriminales utilizan para llevar a cabo ataques más elaborados. Según el Global Threat Landscape Report de Fortinet, grupos como RansomHub y LockBit 3.0 se han convertido en los actores más activos en esta área.

El Aumento de Amenazas en Dispositivos Móviles

Los dispositivos móviles no quedan exentos de estas amenazas. Kaspersky detectó más de 180 mil nuevos malware para Android en solo el primer trimestre de 2025, un aumento del 27% respecto al trimestre anterior. Estas aplicaciones, incluso las que ya fueron eliminadas de Google Play Store, pueden haber sido instaladas millones de veces.

Medidas de Prevención ante el Malware

En este contexto, es crucial mantenerse informado y ser precavido al abrir archivos. Antes de ejecutar cualquier adjunto, verifica su procedencia y asegúrate de tener las actualizaciones de seguridad al día. La educación sobre las tácticas utilizadas por los cibercriminales es una de las mejores defensas contra estas amenazas.

*Por Marco Antonio Villán, docente de Ingeniería en Informática e investigador en seguridad informática de UADE.