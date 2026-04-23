Abogado de Jessica ‘La Maciel’ denuncia campaña de desprestigio tras su salida de Gran Hermano

Título: Escándalo en ‘Gran Hermano’: Abogado defiende a La Maciel y denuncia campaña en su contra

Bajada: Alejandro Cipolla, el letrado de la exparticipante, revela los intrigantes detalles sobre su salida y destapa una supuesta red de difamación en su contra.

Defensa enérgica de La Maciel

Durante una entrevista con el programa ‘Gossip’, el abogado Alejandro Cipolla se pronunció sobre las acusaciones que rodean a la exparticipante de ‘Gran Hermano’, Jessica La Maciel. Según él, los rumores son completamente falsos y responden a una agenda oculta.

Motivos de su salida

Cipolla explicó que la decisión de La Maciel de abandonar el reality show fue voluntaria y motivada por razones personales. Sin embargo, enfatizó que su salida no tiene relación con las denuncias que están circulando en los medios.

Una lucha contra la difamación

El letrado no se detuvo ahí y afirmó que hay «mafias» operando en la sombra, con la intención de desacreditar a la joven. Según Cipolla, estos grupos buscan perjudicar su imagen y crear un ambiente hostil en torno a ella.

La voz de la verdad

A medida que avanzan las especulaciones, el abogado se mantiene firme en su defensa, instando a la opinión pública a cuestionar la veracidad de las afirmaciones hechas contra La Maciel. La comunidad de seguidores está a la expectativa de cómo se desarrollarán los acontecimientos en esta controvertida situación.