Avanza la Normalización de la Obra Social de las Fuerzas Armadas

A partir del 1° de abril, la nueva obra social de los militares, OSFA, inicia su camino hacia una recuperación financiera con el objetivo de garantizar atención médica adecuada para miles de afiliados en todo el país.

Avances Significativos en la Regularización de Pagos

OSFA avanza con pasos firmes hacia su normalización, gracias a aportes significativos de las propias Fuerzas Armadas. Recientemente, se saldaron deudas millonarias con destacados prestadores que llevaban casi un año sin recibir pagos, según indicaron fuentes oficiales.

Desafíos en el Sector Militar: Crisis de Salud y Bajos Salarios

La situación de la obra social es una de las principales preocupaciones de los integrantes de la “familia militar”, que también enfrenta dificultades debido a salarios que afectan entre el 60% y el 80% de los militares, colocándolos por debajo de la línea de pobreza. El colapso de la atención de la antigua IOSFA había generado un importante descontento en diversas provincias.

Inversiones de las Fuerzas Armadas: ¿Cómo se Financian los Nuevos Proyectos?

Las Fuerzas Armadas han aportado alrededor de 80.000 millones de pesos para el rescate de OSFA, que enfrenta una deuda total de 300 mil millones de pesos. Se espera el compromiso de financiamiento por parte de Gendarmería y Prefectura, que cubriría el 60% de la deuda de la OSFA residual, equivalente a unos 150 mil millones de pesos.

Compromisos de las Fuerzas: Avances y Obstáculos

Las distintas ramas de las Fuerzas Armadas han demostrado un compromiso firme; el Ejército ha saldado completamente su deuda, la Armada está en proceso de regularización y la Fuerza Aérea ya ha emitido órdenes de pago. A pesar de estas mejoras, persisten quejas en el ámbito de la Gendarmería y la Prefectura, que aún no han cumplido con sus aportes necesarios.

Una Nueva Estructura para el Sistema de Salud Militar

Con la implementación del decreto 88/2026 del Gobierno, la nueva OSFA marca el inicio de una reestructuración en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. La Gendarmería y la Prefectura manejarán su propia Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg), dejando a la OSFA con un total de aproximadamente 347 mil afiliados.

Deuda Acumulada y Desafíos Futuros

Se ha identificado una acumulación de deudas desde 2017, generadas por discrepancias en la liquidación de aportes. Si bien el salvataje es bien recibido, se critican la falta de apoyo del Tesoro y la necesidad de que las fuerzas utilicen recursos originalmente destinados a otros fines. El actual ministro de Defensa ha nombrado a un nuevo equipo de conducción para llevar adelante la transición de la obra social.

Perspectivas de Mejora en la Atención Sanitaria

A medida que avanza la normalización de OSFA, se espera que la gestión conjunta entre Defensa y las Fuerzas Armadas agilice el proceso de mejora en la atención de salud, a pesar de las crecientes dificultades financieras y la necesidad de establecer mayor eficiencia en el gasto.