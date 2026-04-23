Tether rompe récords con USDT y revoluciona el mundo cripto

El crecimiento vertiginoso de Tether revitaliza el ecosistema de pagos digitales. USDT se posiciona como el rey indiscutido en el mundo de las criptomonedas estables, atrayendo la atención de economías emergentes, incluida Argentina.

Tether acaba de marcar un hito sin precedentes: su stablecoin, USDT, alcanzó los 188.000 millones de dólares en circulación. Esta cifra no solo reafirma su dominio en el sector, sino que también representa el 58% del total del mercado global de stablecoins, estimado en 315.000 millones. Es decir, casi 6 de cada 10 dólares digitales en circulación pertenecen a Tether.

Este crecimiento no es mera coincidencia, pues responde a la creciente demanda de dólares digitales en economías emergentes, con Argentina liderando el camino.

Stablecoins: La Nueva Frontera de los Pagos

Las stablecoins ya no son exclusivas del mundo cripto, sino que se propagan en pagos cotidianos y remesas internacionales. Varias de las corporaciones más grandes están integrándose a esta tendencia.

Gigantes Corporativos Se Sumergen en el Mundo de las Stablecoins

Empresas como DoorDash, Stripe, Mastercard y Visa están invirtiendo en esta tecnología. Por ejemplo, DoorDash trabaja con la plataforma Tempo para permitir pagos más eficientes en más de 40 países.

Andy Wang, cofundador de Tempo, afirmó: “Si logramos que los comercios y repartidores reciban su dinero más rápido y a bajo costo, será una decisión evidente para todo el ecosistema”.

Por su parte, Stripe adquirió Bridge por 1.100 millones de dólares, mientras que Mastercard compró BVNK por 1.800 millones en marzo, y Visa amplió su plataforma de liquidación en julio. Estos movimientos confirman que las stablecoins están emergiendo como una parte integral de la infraestructura financiera mundial.

El Respaldo Financiero Detrás del Éxito de Tether

Tether ahora controla alrededor de 187.000 millones de dólares en activos y obtuvo más de 10.000 millones en ganancias en 2025. En su informe trimestral más reciente, la compañía reportó reservas de 192.900 millones de dólares, un respaldo que pocos competidores logran igualar.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, mencionó que más de 550 millones de personas utilizan USDT para realizar pagos y ahorros, describiendo la moneda como “un dólar digital diseñado para las masas”.

Otro dato que refuerza su liderazgo es que su mayor emisor individual representa menos del 5% de la actividad, mientras que competidores presentan concentraciones de hasta el 25%.

El Crecimiento en la Red Tron

Recientemente, la cantidad de USDT en la red Tron alcanzó un máximo histórico de 86.700 millones de dólares, lo que demuestra un crecimiento sostenido en liquidez.

Desafíos y Reacciones del Mercado

Sin embargo, el camino hacia esta cima no ha sido lineal. A principios de año, USDT sufrió caídas significativas, con una disminución de 1.500 millones en febrero, la mayor desde el colapso de FTX. En enero, la oferta había caído en 1.200 millones, generando incertidumbre en el mercado.

Ardoino minimizó estas caídas, atribuyéndolas a «reasignaciones estratégicas» en lugar de una fuga de usuarios. A su juicio, se trató de movimientos internos sin repercusiones sobre la confianza.

Los datos posteriores corroboraron su perspectiva; el crecimiento volvió a acelerarse y USDT cerró el primer trimestre con cifras récord.

Hoy en día, Tether se consolida como la stablecoin dominante en el mercado global, superando a todos sus competidores en penetración y respaldo financiero.