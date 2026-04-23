Gonzalo Celorio, destacado mexicano, gana el Premio Cervantes 2025 en España

El reconocido escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025 en una emotiva ceremonia, donde destacó la ficción como clave para explorar la identidad y la memoria.

El renombrado autor Gonzalo Celorio, originario de Ciudad de México, recibió el prestigioso Premio Cervantes 2025 en una ceremonia celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares, con la presencia de los reyes de España. Este reconocimiento honra su vasta trayectoria literaria y su impacto en las letras hispanas.

Un Homenaje a la Trayectoria Literaria

Celorio, actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, fue descrito como un “escritor integral: creador, maestro y lector apasionado”, haciendo hincapié en su habilidad para entrelazar la memoria del México moderno con profundas reflexiones sobre la condición humana. En su discurso, recordó con emoción a su padre, comenzando con la frase: “Hoy llegué, papá”. La ceremonia coincidió simbólicamente con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.

Defensa de la Libertad Literaria

Durante su intervención, Gonzalo Celorio defendió la libertad formal y temática de la novela. Según él, el Quijote representa la soberanía del individuo frente a la autoridad, y subrayó el papel del humor en la literatura. “La novela es, por naturaleza, impura y puede englobar todo: épica, picaresca, poesía y ensayo”, enfatizó ante la audiencia.

La Importancia de la Ficción

El escritor destacó que la literatura ofrece una vía para el cumplimiento de promesas familiares y un medio para investigar el pasado. Su trilogía “Una familia ejemplar” ilustra la historia de sus antepasados y reafirmó que “la ficción puede llegar donde la veracidad histórica se detiene”.

Referencias Literarias y Recuerdos Personales

Durante su discurso, Celorio citó a grandes autores como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, y abordó la noción de libertad y humor en la novela. Reflexionó sobre la obra de Carlos Fuentes, reafirmando que la novela trasciende la historia y se nutre de la vida y sus contradicciones.

Su intervención estuvo marcada por momentos de nostalgia, recordando a su madre lectora, las cartas de amor de su padre y la influencia de su hermano, quien lo motivó a apreciar el poder de las palabras desde su infancia.

Un Reconocimiento a una Vida Dedicada a la Literatura

Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco, nacido el 25 de marzo de 1948, es licenciado y doctor en literatura iberoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde 1974, ha ejercido como profesor en diversas instituciones, además de ocupar roles de dirección en el ámbito editorial y cultural.

Galardonado en múltiples ocasiones por su contribución a la literatura, Celorio es miembro de varias academias y ha sido aclamado por obras como “Amor propio”, “Y retiemble en sus centros la tierra” y “Mentideros de la memoria”. Su legado como escritor y educador continúa influyendo en las futuras generaciones.