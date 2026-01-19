Abogado de Néstor Maldonado: ‘No es un intento de femicidio’

El abogado Carlos Nayi ha decidido asumir la defensa de Néstor Maldonado, el hombre de 57 años que permanece detenido en la cárcel de Bouwer, en relación con la desaparición y posterior hallazgo de Tania Suárez. Nayi se mostró firme al desestimar las acusaciones de intento de femicidio que han circulado en los medios.

Nayi argumenta su defensa desde el “absoluto convencimiento” de la inocencia de Maldonado, basándose en el relato del imputado y en diversas pruebas que se presentarán ante la justicia. Según el abogado, su cliente había mantenido una relación con Suárez desde 2022, caracterizada por encuentros esporádicos y comunicaciones mayormente virtuales.

En este sentido, destacan pruebas como capturas de pantalla, testimonios de familiares y registros de transferencias bancarias que, según Nayi, respaldan la versión de su defendido. Además, el letrado contradijo información inicial, asegurando que el encuentro entre ambos no se realizó en el Parque Sarmiento, sino en la terminal de ómnibus de Córdoba, y que el traslado a La Cumbre fue consensuado.

Actualización sobre la investigación

La causa sigue avanzando en la etapa de investigación. Tania Suárez se encuentra actualmente en proceso de recuperación, tanto física como psicológica, y aún no está en condiciones de declarar, según indicaciones médicas.

Por su parte, desde la querella han subrayado que el testimonio de la víctima será fundamental y se incorporará a la causa cuando su estado de salud lo permita. Actualmente, la investigación está bajo la supervisión de la Fiscalía de Cruz del Eje, donde se están analizando todas las pruebas recabadas hasta el momento.