Dólar blue: cierre del lunes 19 de enero de 2026

El dólar blue: Últimos precios de hoy, 19 de enero de 2026

El dólar blue: ¿Cuál es su valor hoy?

En la jornada del 19 de enero de 2026, el dólar blue se posiciona en $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.

Cotización del dólar oficial

Según el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial finalizó hoy a $1.405,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

Precio del dólar MEP

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, se encuentra en aproximadamente $1.468,80 para la compra y $1.469,30 para la venta.

Dólar contado con liquidación (CCL)

El costo del dólar CCL se cotiza hoy a $1.512,15 para la compra y $1.515,50 para la venta.

Dólar cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra a $1.489,61 para la compra, con cifras similares para las transacciones de venta.

Dólar tarjeta

El tipo de cambio utilizado para el resumen de las tarjetas en dólares se sitúa en $1.891,50, correspondiente al dólar tarjeta/turista.

Situación del riesgo país

El riesgo país en Argentina, indicador clave medido por JP Morgan, se encuentra estimado entre 560 y 580 puntos básicos, reflejando la situación financiera actual del país.