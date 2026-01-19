Marcha por Justicia en Comodoro: Únete este Martes

La comunidad de Comodoro Rivadavia se une en un emotivo llamado a la acción, promovido por Aldana Botha, hija de Juana Morales, ante la dolorosa situación que enfrenta la ciudad. La lucha por justicia se intensifica tras los recientes eventos trágicos.

En un conmovedor mensaje a través de redes sociales, Aldana Botha ha instado a los ciudadanos de Comodoro Rivadavia a salir a las calles en busca de justicia. «No podemos seguir mirando hacia otro lado. Comodoro merece verdad, justicia y un entorno sin miedo», expresó con firmeza.

Un Contexto Difícil

El llamado a la movilización se produce en medio de un clima de tensión tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Diego Serón y el reciente asesinato de Valeria Schwab. Aldana, quien busca respuestas sobre la desaparición de su madre junto a Pedro Kreder, ha decidido que es momento de actuar.

Caminata por Justicia

Inicialmente, la comunidad planeaba una marcha con velas en el centro de la ciudad para honrar la memoria de Valeria Schwab. Sin embargo, la iniciativa ha tomado un giro más amplio, buscando abordar todos los casos de personas desaparecidas y crímenes sin resolver. «Exigimos que se investigue adecuadamente, que se esclarezcan los hechos y que no haya más impunidad», reiteró Aldana.

Detalles de la Movilización

La reunión se llevará a cabo en la conocida Plaza Kompuchewe, ubicada en el centro de Comodoro. «Convocamos a la comunidad en su totalidad, especialmente a los familiares de desaparecidos y a quienes claman justicia por casos no resueltos, para unirnos en un solo grito», concluyó el mensaje de Aldana.

