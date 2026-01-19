Río Cuarto da inicio a los Ciclos de Verano con música gratuita para todos

La 13ª edición de los Ciclos de Verano ha comenzado con fuerza en Río Cuarto, atrayendo a numerosos vecinos y visitantes. Esta propuesta cultural se ha convertido en un punto de encuentro esencial durante el verano, ofreciendo espectáculos musicales gratuitos en la costanera.

Escenarios de Música y Diversión

Los asistentes se congregaron en el Anfiteatro Griego, el Parque del Centro Cívico y el Skate Park, disfrutando de ciclos como “El Río Suena”, “De Música Argentina” y “Skatepark Rock”. Estas presentaciones, que abarcan desde el folklore hasta el cuarteto y el rock, han cautivado a grandes y chicos.

Una Iniciativa Cultural Consolidada

Organizada por las delegaciones locales de Agencias Córdoba Cultura y Córdoba Joven, en colaboración con los Consejos Barriales, esta iniciativa se ha establecido como una de las más destacadas del verano en la capital alterna. Las actividades se llevarán a cabo los domingos 25 de enero, 1, 8 y 22 de febrero, comenzando a las 18:30 y con entrada libre y gratuita.

Artistas Locales en el Escenario

La programación artística ha contado con la participación de talentos locales. En el ciclo “De Música Argentina”, se presentaron De Colores y Sueño Jovial; mientras que “El Río Suena” dio la bienvenida a Luna Rosé y Juanca y Su Stylo, representantes del cuarteto. El rock fue protagonizado por Los Faders y Soulshakers en “Skatepark Rock”.

Éxito en la Jornada Inaugural

Durante la apertura, el director general del Centro Cívico, Julián Oberti, resaltó la gran concurrencia en los diferentes escenarios, valorando la colaboración entre las áreas del Gobierno provincial. “Estos espectáculos atraen a cada vez más personas, lo que es sumamente gratificante”, expresó.

Asimismo, Osvaldo Simone, delegado de la Agencia Córdoba Cultura, enfatizó el compromiso de promover el talento local, agradeciendo el éxito de esta nueva edición: “Estamos muy contentos de seguir adelante con una actividad que forma parte de la identidad cultural de Río Cuarto y su región”.