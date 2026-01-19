Celulares Sin Impuestos: ¿Por Qué Siguen Siendo Caros en Argentina?

La eliminación de aranceles en la importación de celulares, televisores y consolas de videojuegos busca abaratar los precios, pero los primeros informes indican que el impacto será menor al esperado. A pesar de esta medida, Argentina se mantiene con precios elevados en comparación a regiones cercanas e importantes mercados internacionales.

A pesar de la eliminación total de aranceles, los usuarios argentinos seguirán pagando precios mucho más altos en tecnología. De acuerdo con recientes comparaciones, los dispositivos tecnológicos, como los iPhone, pueden costar hasta un 100% más en Argentina en relación con Chile o Estados Unidos.

Impacto Limitado de la Reducción de Aranceles

Una de las razones clave detrás de este fenómeno es que parte de la reducción de precios ya había sido anticipada. En mayo, los aranceles bajaron del 16% al 8%, lo que llevó a muchos distribuidores a ajustar sus listas de precios antes de que se implementara la medida.

Desde MacStation, uno de los revendedores oficiales de Apple, confirmaron que la reducción de impuestos ya se reflejaba en los precios de lanzamiento de los últimos modelos de iPhone. Esto significa que no se pueden esperar nuevas rebajas, ya que el ajuste se hizo antes de la eliminación total de los aranceles. “El ajuste se realizó desde el inicio de la comercialización”, afirmaron desde la empresa.

Factores que Afectan el Precio Final

A pesar de la eliminación de aranceles, otros costos continúan influyendo en el precio que paga el consumidor. Impuestos internos, IVA, costes logísticos y el tipo de cambio son elementos que elevan el costo final. Además, una escasez global de memorias, un insumo crucial para fabricar celulares, podría complicar aún más la situación, especialmente con el creciente interés en la industria de la inteligencia artificial.

Desigualdades en el Mercado Regional

Las cifras son claras. Mientras que un smartphone de gama alta en Argentina puede superar los US$ 2.000, el mismo modelo se ofrece en Chile a precios hasta un 65% más bajos y en Estados Unidos puede ser incluso el doble de económico. Según la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de Argentina (Cadmipya), el precio promedio de los productos en el exterior es un 30% menor.

¿Es Más Barato Comprar Desde el Exterior?

La diferencia de precios hace que resulte más conveniente traer los productos desde el extranjero, ya sea viajando o a través de plataformas de comercio electrónico internacional, incluso considerando impuestos y gastos de envío.

Reacción Moderada del Consumidor

En el mercado local, la respuesta del consumidor ha sido cautelosa. Las cadenas especializadas han notado que la demanda no se detuvo a la espera de la reducción de aranceles, especialmente para modelos muy solicitados. Sin embargo, las estrategias comerciales sí se han visto afectadas, con más promociones, atractivas opciones de cuotas y liquidación de stock.

A lo largo del 2025, el mercado de electrónica ha experimentado una disminución de precios promedio del 15%, gracias a una mayor oferta de productos importados y a un consumo interno debilitado. La eliminación de aranceles es parte de este proceso, pero no es suficiente para transformar radicalmente el panorama de precios en el país.