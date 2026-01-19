ARCA se suma como querellante en el caso contra la AFA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero se incorpora al proceso judicial contra la AFA por irregularidades en el manejo de tributos, lo que podría acarrear graves consecuencias para sus dirigentes.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico dio un giro significativo en la investigación que tiene a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el foco de la atención. El magistrado Diego Amarante ha admitido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante, lo que le otorga el poder de impulsar pruebas y apelar decisiones relacionadas con la causa que involucra a la gestión de Claudio Tapia.

Inicio de la Investigación Judicial

La denuncia formal fue presentada por ARCA el pasado 12 de diciembre. En ella, se alega que la AFA retuvo tributos de diversas instituciones deportivas y de sus empleados, sin transferir estos fondos al fisco en el plazo de 30 días que estipula la ley. La situación llevó al fiscal Claudio Navas Rial a iniciar la instrucción, formalizando pesos contra los responsables por el presunto delito de evasión agravada. Dada la seriedad de la situación, el juez permitió continuar con el proceso durante la feria judicial de enero.

Daños Económicos y Cifras Reveladoras

Las autoridades de ARCA informan que el daño al fisco podría ascender a cerca de $19.400 millones. Las irregularidades observadas incluyen el IVA, el Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. De esta cifra, más de $8.000 millones corresponden a Ganancias no percibidas y alrededor de $8.600 millones a aportes de Seguridad Social.

ARCA sostiene que la AFA era consciente de su obligación de transferir estos fondos, pero decidió no hacerlo, un acto que el fisco considera como una apropiación indebida de recursos públicos.

Directivos de la AFA Bajo la Lupa

Se encuentran imputados varios directivos de la AFA, incluidos el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. La ley contempla penas de prisión efectiva para estos delitos. El fiscal ha solicitado medidas para rastrear el destino de los fondos, lo que incluye requerimientos al Banco Central y a otras entidades bancarias asociadas a la AFA.

Acciones Inmediatas en el Proceso Judicial

Durante el receso judicial de enero, el juzgado ha hecho requerimientos a la DGI, ARCA y otros organismos para obtener informes técnicos. La defensa de la AFA, liderada por Norberto Frontini, ha comenzado a participar activamente en el expediente, aunque aún no ha presentado declaraciones sobre el asunto ni solicitudes de nuevas pericias.

Con información de BAE Negocios.