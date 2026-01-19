Brutal ataque a árbitra en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca

Un violento episodio se desató durante un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca, dejando a una árbitro y un jugador con lesiones. La situación, captada en video, se ha vuelto viral.

Un Encuentro Desafortunado en la Copa Potrero

El incidente ocurrió el pasado sábado durante un partido entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy. A medida que se desarrollaba el encuentro, un grupo de personas irrumpió en el campo de juego, desencadenando un ataque contra la árbitro Victoria Cruz, de 20 años, y el jugador Rodrigo Ortega, de 24 años.

Intervención Policial y Lesiones

La policía tuvo que intervenir para controlar la situación. Victoria Cruz presentó heridas leves, mientras que Rodrigo Ortega fue trasladado a un hospital con lesiones en la ingle y la pierna izquierda.

Un Video que Conmocionó a los Espectadores

La trifulca fue grabada por un testigo y se volvió rápidamente viral en las redes sociales. En el clip, se observa cómo la árbitro es atacada por varias personas mientras un jugador intenta protegerla. Uno de los agresores agarra del cabello a Cruz, arrastrándola y propinándole golpes.

El Caos en el Terreno de Juego

Mientras se libraba la pelea, el campo de juego, ubicado en la intersección de las calles México y Berutti, se convirtió en un caos de corridas y empujones. A pesar de los esfuerzos de otros jugadores para separar a las dos mujeres, la situación se mantuvo bajo tensión.

Decisiones Posteriores y Reacciones de la Comunidad

Debido al impacto emocional del ataque, la árbitro ha decidido alejarse de la actividad arbitral y comenzará un tratamiento psicológico. Por su parte, La Banda del Moy emitió un comunicado donde pidieron disculpas, aunque señalaron que no se buscarán culpables entre sus integrantes, remarcando que tomarán acciones para prevenir futuros incidentes.

Investigaciones en Curso

Las fuerzas de seguridad aún no han podido identificar a los agresores, y la investigación avanza. Según informes, La Banda del Moy ha enfrentado problemas de violencia en otras ligas amateur, lo que genera preocupación en la comunidad futbolística.