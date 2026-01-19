En 2025, el S&P 500 supera a todos los activos argentinos: ¡una inversión exterior que rinde!

En un entorno de inflación a la baja y estabilidad cambiaria, los activos financieros argentinos lograron un rendimiento notable en 2025, aunque no lograron igualar el éxito del mercado estadounidense.

Durante el año 2025, la mayoría de los activos financieros de Argentina, beneficiados por un contexto de inflación decreciente, tasas reales positivas y menor volatilidad cambiaria, lograron superar tanto la inflación como el dólar. No obstante, estos buenos resultados quedaron ensombrecidos por el desempeño del S&P 500, que se coronó como el activo más rentable del año, según un análisis conjunto de Fundación ECOSUR y la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El S&P 500: Líder Indiscutido

El índice que agrupa a las 500 principales empresas de Estados Unidos cerró 2025 con un impresionante retorno del 17,2% en dólares, lo que se traduce en un 51,5% en pesos. Este reporte reaviva el debate sobre la importancia de la diversificación internacional para protegerse de las fluctuaciones en el mercado local.

Rendimiento de los Activos Argentinos

En el ámbito local, los bonos soberanos en dólares destacaron por su rendimiento. El AL30, un bono bajo ley argentina con vencimiento en 2030, logró un retorno total del 11,9% en dólares y un 43,1% en pesos durante 2025. Este crecimiento no fue impulsado por una reducción en el riesgo país, que se mantuvo estable, sino principalmente por los pagos de cupones y el devengamiento de intereses.

Plazo Fijo: Superando Expectativas

Un dato destacable es el rendimiento del plazo fijo tradicional, que alcanzó una tasa anual del 40,7% en pesos, resultando en una ganancia real del 7,7%. Además, este instrumento logró un rendimiento cercano al 10% en dólares, superando tanto al tipo de cambio como a la inflación, a diferencia de lo que sucedió en 2024.

Por otro lado, el plazo fijo UVA se mantuvo a la par de la inflación, alcanzando un rendimiento del 31,5% y logrando una leve mejora en su rendimiento frente al dólar, con un 2,8% en dólares.

Obligaciones Negociables y Acciones: Resultados Dispares

Las Obligaciones Negociables (ONs) de empresas de primer nivel ofrecieron un rendimiento promedio del 6,5% en dólares, lo que se traduce en 36,3% en pesos. Aunque algunas ONs ofrecen rendimientos más altos, estas suelen conllevar un mayor riesgo y volatilidad.

En contraste, el índice Merval se posicionó como el activo de menor rendimiento en 2025, con una caída del 3% en dólares y un crecimiento de solo 24,1% en pesos, quedando por debajo de la inflación y de otras alternativas de inversión.

Perspectivas Frente a 2024

El análisis de ECOSUR revela un cambio significativo respecto a 2024. En el año anterior, bonos y acciones habían mostrado rendimientos excepcionales en dólares, superando incluso el mercado estadounidense. Sin embargo, en 2025, los retornos se estabilizaron; los activos de renta fija mantuvieron sus rendimientos reales positivos, mientras que las acciones se vieron superadas tras alcanzar máximos históricos en dólares a finales del año pasado.