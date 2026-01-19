Revelan el secreto de la actriz de Los Soprano: 25 años lidiando con la esclerosis múltiple

La actriz, conocida por sus papeles icónicos en “Los Soprano” y “Entourage”, comparte su viaje con la esclerosis múltiple, transformando su experiencia en inspiración para otros.

Jamie-Lynn Sigler ha sido un faro de esperanza y conciencia en torno a la esclerosis múltiple. Su relación con la enfermedad ha evolucionado, y ahora, a través de su nueva participación en “Grey’s Anatomy”, visibiliza una realidad que toca a muchas personas.

Un Diagnóstico Secreto

La actriz recibió el diagnóstico a los 20 años, pero durante mucho tiempo decidió ocultarlo. El miedo a que su condición pudiera afectar su carrera la llevó a mantenerlo bajo llave.

Un Cambio de Perspectiva

En una reciente entrevista con ABC, Sigler reflexionó sobre la presión de ser honesta acerca de su salud. A pesar de que ocultar su enfermedad parecía una decisión acertada en ese momento, hoy la actriz se siente agradecida por haber podido convertir su diagnóstico en una fuente de fortaleza. «Nunca imaginé que mi esclerosis múltiple me llevaría a interpretar un papel en una serie tan reconocida», confesó.

Un Papel Transformacional

Interpretando a la Dra. Laura Kaplan, una uróloga con esclerosis múltiple, Sigler busca retratar la vida de quienes conviven con esta condición. En un episodio que se estrenó el 15 de enero, su personaje aconseja al Dr. Webber sobre tratamientos complejos, mostrando a una mujer fuerte y empoderada.

Rompiendo Estigmas

Sigler tiene claro el objetivo de su papel: «Quiero mostrar a alguien que vive y prospera con esclerosis múltiple para derribar tabúes». Su primera escena, donde pronunció la frase “tengo esclerosis múltiple”, la conmovió profundamente y marcó un punto crucial en su carrera.

De Actriz a Activista

A pesar de haber mantenido su diagnóstico en secreto durante años, en 2017 decidió hablar públicamente al unirse a la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Desde entonces, ha sido una defensora activa, destacando en su podcast “MeSsy”, junto a Christina Applegate, donde abordan temas de salud crónica con humor y sinceridad.

Reflexiones y Nuevos Proyectos

Recientemente, Jamie-Lynn lanzó sus memorias, “And So It Is”, donde comparte sus reflexiones sobre la vida, la maternidad y la aceptación de uno mismo, revelando una faceta más íntima y humana de su trayectoria.