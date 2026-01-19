¡El Club Camioneros Patagónicos se une al fútbol profesional!

La tarde de este lunes marcó un hito para el fútbol local al aceptar la incorporación de Camioneros Patagónicos a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia para la temporada 2026.

La Asamblea Extraordinaria realizada esta tarde selló el destino de Camioneros Patagónicos, que ahora será parte activa de los torneos oficiales de la ciudad. Con una concurrencia destacada, 20 de los 25 clubes afiliados se presentaron para votar la inclusión del nuevo equipo.

Resultados de la Votación

Tras la presentación de la propuesta, la votación mostró un apoyo contundente: 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, lo que permitió a Camioneros Patagónicos formalizar su ingreso.

Ampliación de la Liga

Con esta decisión, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia contará con 26 clubes, distribuidos en 14 en la categoría «B» y 12 en la «A». Este aumento promete hacer más competitiva y emocionante la temporada que se avecina.

El Proceso de Incorporación

La solicitud formal para unirse a la liga había sido presentada el 30 de diciembre pasado. La espera culminó en esta jornada, donde finalmente se llevó a cabo la votación en la Asamblea Extraordinaria, programada especialmente para este mes de enero.

Foto: Club Camioneros Patagónicos.