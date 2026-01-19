Córdoba: El metro cuadrado ya supera los $800 mil

El reciente reporte del Índice del Costo de la Construcción en Córdoba revela un notable incremento en los precios de edificación, marcando un aumento significativo tanto mensual como interanual.

Aumento Mensual y Anual en los Costos

Durante diciembre de 2025, el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) registró un aumento mensual del 2,0%. En comparación con diciembre de 2024, el incremento interanual fue del 22,7%, según datos oficiales de la Dirección de Estadística provincial.

El Costo del Metro Cuadrado

El costo del metro cuadrado en Córdoba alcanzó los $823.605,9, cifra calculada para una vivienda social tipo, con un área de 50,25 metros cuadrados.

Composición del Índice

El ICC se divide en tres categorías: Materiales (123 insumos), Mano de Obra (6 componentes) y Varios (11 ítems). Esta combinación de 140 elementos permite seguir la evolución mensual de los costos en el sector de la construcción.

Descripción de la Vivienda Tipo

El índice se basa en una vivienda tipo que incluye cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. La edificación utiliza mampostería de bloque cerámico, revoque grueso y fino, pisos de cerámica y techo de losa. Se considera que la construcción es realizada por un particular dentro de un único mes y se incluye el IVA en los precios.

Costos Excluidos y Consideraciones

El cálculo del índice no incluye el valor del terreno, el transporte de insumos ni los costos de infraestructura urbana, tales como redes de cloacas, eléctricas o de agua. Sin embargo, se contabilizan los honorarios por proyectos y dirección técnica conforme a la normativa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, así como los costos de servicios básicos durante el mes de cálculo.