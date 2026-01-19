Alemania advierte: Trump sobrepasa límites con la amenaza a Groenlandia

La disputa entre Estados Unidos y Europa aumenta tras las recientes amenazas de Donald Trump, quien amenaza con imponer aranceles al viejo continente si no se accede a su propuesta de adquisición de Groenlandia.

La situación internacional se torna crítica. La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionar Groenlandia ha llevado a la Unión Europea a considerar medidas legales para enfrentar lo que el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, define como «coerción económica». Este contexto tensa las relaciones entre ambos lados del Atlántico.

Reacciones desde Europa

Klingbeil, durante una conferencia en Berlín con su homólogo francés, Roland Lescure, resaltó que Europa se enfrenta constantemente a provocaciones. «Debemos dejar claro que hemos alcanzado un límite», afirmó el ministro, abordando el evidente antagonismo entre los líderes.

Herramientas legales a disposición

El ministro alemán subrayó que Europa tiene a su disposición «una caja de herramientas» legal para contrarrestar el chantaje económico. «Dediquémonos a examinar el uso de estas medidas», indicó Klingbeil, quien también se desempeña como vicecanciller del canciller Friedrich Merz.

Medidas arancelarias en marcha

La tensión se incrementó cuando Trump anunció un arancel del 10% sobre productos de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que podría escalar hasta un 25% en junio si no se llega a un acuerdo sobre la «compra de Groenlandia».

Posibles represalias de la UE

En respuesta, la Unión Europea está considerando imponer aranceles por un valor de €93.000 millones (aproximadamente US$108.000 millones) sobre bienes estadounidenses si Trump cumple con sus amenazas, como revelaron fuentes cercanas a las discusiones.

Defensa de la soberanía europea

Klingbeil enfatizó que se ha llegado a un punto en el que no se puede ceder ante el chantaje. «Nosotros, como europeos, debemos estar preparados para actuar», advirtió. «No podemos esperar a que surjan problemas, las preparaciones deben realizarse ahora», concluyó el ministro.