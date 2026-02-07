Abre en Japón un parque temático de Pokémon: ¡La fiebre del turismo alza el vuelo!

¡Bienvenidos al Mundo Pokémon! Un Parque Temático que Encanta a Todos

Sumérgete en una experiencia única en el nuevo parque temático dentro de Yomiuriland, que promete atraer a miles de visitantes en un contexto de creciente turismo en el país.

Un Espacio de Ensueño de 26,000m²

Este impresionante parque se extiende por 26,000 metros cuadrados y se divide en dos áreas principales, diseñadas para transportar a los visitantes al fascinante universo de Pokémon.

Sendero Forestal y Pokémon en Tamaño Real

En la primera sección, un sendero forestal invita a los visitantes a recorrer un hermoso paisaje donde más de 600 figuras de Pokémon, a tamaño real, se integran perfectamente entre colinas, hierba y rocas. Este entorno natural ofrece una atmósfera mágica para los fanáticos y curiosos.

Atracciones y Diversión Sin Límites

La segunda área está dedicada a la diversión y el entretenimiento, donde los asistentes pueden disfrutar de emocionantes atracciones, exhibiciones en el escenario y una variedad de opciones gastronómicas. Aquí también se presentan juegos de carruseles y una selección exclusiva de productos de Pokémon que no querrás perderte.

Una Aventura que Deja Huella

Aunque ha habido atracciones temporales de Pokémon en el pasado, como Pokémon The Park en Nagoya y Pokémon Island Adventure en Australia, esta es la primera vez que se establece un parque permanente. La alta demanda quedó demostrada cuando los primeros boletos se agotaron en una venta por lotería.

Opiniones de los Visitantes

Las reseñas del parque destacan una atmósfera cálida y envolvente, aunque algunos visitantes mencionan que no hay suficientes motivos para regresar rápidamente. Este nuevo destino está orientado a un amplio público, abarcando desde familias y jugadores de la Generación Z hasta millennials nostálgicos y devotos de la saga original de Kanto.