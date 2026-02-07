Libia: Matan a un hijo de Gadafi en ataque armado

Saif al-Islam Gadafi, el hijo del difunto líder libio Muammar Gadafi, ha sido asesinado en un ataque armado en Zintan. Este suceso pone de nuevo en el centro de la escena la inestabilidad política que atraviesa el país.

La noticia del fallecimiento de Saif al-Islam Gadafi, a sus 53 años, fue confirmada por las autoridades locales. El ataque ocurrió en su residencia en el oeste de Libia y dejó a la nación conmocionada.

Abdullah Othman Abdurrahim, un miembro de su equipo, reveló a través de Facebook que cuatro hombres armados enmascarados llevaron a cabo una «operación traicionera». Estos intrusos irrumpieron en la vivienda, donde desactivaron las cámaras de vigilancia antes de entablar una «confrontación armada directa».

Según informa la agencia Noticias Argentinas, este ataque fue una violentísima acción que culminó con la muerte de Gadafi.

Un Llamado a la Justicia

El equipo político de Gadafi ha exigido una investigación rigurosa sobre este «crimen» y ha solicitado a las autoridades judiciales de Libia y a la comunidad internacional que identifiquen a los responsables y a quienes estén detrás de la planificación del ataque.

Saif al-Islam: Una Figura Polarizadora

Desde la caída del régimen de su padre durante el levantamiento respaldado por la OTAN en 2011, Saif al-Islam se había mantenido como una figura política controvertida en Libia. Su legado es recordado tanto por sus intentos de reformar el país como por su vínculo con el gobierno de su padre, que gobernó con mano dura durante décadas.