Acceso a Medicamentos Oncológicos en PAMI: Lo Que Necesitas Saber

PAMI anunció que todos sus afiliados tienen acceso total a medicamentos oncológicos. Aquí te contamos cómo solicitar este beneficio de manera sencilla y rápida.

Beneficio del 100% en medicamentos oncológicos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) garantiza la cobertura total en medicamentos oncológicos para todos los beneficiarios, siempre y cuando la receta sea emitida de forma electrónica por un médico especialista. Esta medida busca optimizar el proceso de autorización y asegurar la trazabilidad en los tratamientos

¿Cómo solicitar la medicación?

El trámite para acceder a los medicamentos no exige la presencia del titular. Puede ser realizado por el afiliado, su apoderado o un familiar directo, lo que facilita la gestión, especialmente en casos donde el paciente presenta dificultades de movilidad.

Documentación necesaria para la solicitud

Para comenzar el proceso, es fundamental contar con los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Credencial de afiliación a PAMI

Receta electrónica del médico especialista

Formulario de medicamentos oncológicos debidamente completado

Resumen de la historia clínica del paciente

Contar con toda la documentación necesaria evitará demoras en la aprobación del suministro.

Canales de gestión: ¿Cómo realizar el trámite?

PAMI ha implementado un sistema de gestión a través de su página web, permitiendo a los beneficiarios solicitar medicamentos desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Además, el organismo ofrece material audiovisual para guiar a los usuarios en el uso de la plataforma.

Para quienes prefieren atención personalizada, el trámite también puede realizarse de manera presencial en las agencias de PAMI. Se recomienda solicitar un turno online para mejorar la experiencia y reducir el tiempo de espera.

Independientemente del método elegido, PAMI asegura que la cobertura total de medicamentos esté garantizada para todos los afiliados que cumplan con los requisitos establecidos.