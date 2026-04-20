Santiago Amigorena: Entre Francia y Argentina

El escritor y guionista argentino, radicado en Europa, presenta su última obra en el Festival de Cine Francés. En una charla reveladora, explora su identidad y el arte que lo une a sus raíces.

Un Trayecto de Vida Marcado por la Emigración

Santiago Amigorena, un talentoso escritor y guionista, ha vivido entre dos mundos: Francia y Argentina. Nacido en Argentina, se trasladó a Uruguay con su familia durante la dictadura de Onganía y, posteriormente, se estableció en Francia a los 11 años. En una reciente entrevista, comparte que cada uno de estos movimientos estuvo motivado por causas políticas: “No nos fuimos corriendo, pero sí en circunstancias difíciles”, narra.

Un Legado Familiar en el Arte

Amigorena proviene de una familia influente en la cultura, relacionado con figuras notables como el escritor Martín Caparrós y el actor Mike Amigorena. Esta herencia cultural ha forjado su visión artística y se refleja en su vasta obra que abarca más de 10 libros y múltiples guiones y películas.

La Identidad en Movimiento

Sobre su conexión con Argentina y Francia, Amigorena se define como un escritor francés que, a pesar de los lazos con su país natal, siente que su identidad es compleja y multifacética. Reconoce su argentinidad en pasiones como el fútbol, pero menciona también su profunda conexión con la cultura griega.

La Escritura como Vitalidad

Desde temprana edad, Amigorena ha estado inmerso en el mundo literario. A los 10 años, comenzó a escribir un diario, mientras sus amigos soñaban con el cine. Su carrera como guionista se consolidó al lado de Cédric Klapisch, con quien ha colaborado a lo largo de los años. “Escribir se ha vuelto una parte vital de mi rutina diaria”, afirma.

Colaboraciones Creativas

Amigorena y Klapisch han creado juntos numerosas obras, siendo “Los colores del tiempo” la última. Esta película, ambientada entre el presente y el pasado, trata sobre una joven que busca su identidad y explora la conexión entre arte y familia, temas recurrentes en su filmografía. “El arte y lo familiar siempre están presentes en nuestras historias”, asegura.

Explorando la Modernidad

A través de “Los colores del tiempo”, la juventud de hoy y la Belle Époque se entrelazan, estableciendo un diálogo continuo entre épocas. Amigorena describe cómo su próximo proyecto se enfoca en la creación de series, mostrando la invasión de lo contemporáneo en la narrativa cinematográfica.

Proyectos Futuros

Con un libro en camino para octubre y una nueva película en fase de desarrollo, Amigorena sigue expandiendo sus horizontes creativos y fusionando sus raíces con su vida europea. “La escritura es mi motor; cada día es una nueva aventura”, concluye.