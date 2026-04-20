Oscar Atienza: ‘Las enfermedades prevenibles por vacuna están en aumento’

La disminución en la cobertura de vacunación en Argentina ha encendido las alarmas en el ámbito sanitario. Expertos advierten que la falta de acceso a dosis esenciales pone en riesgo la salud pública del país.

La Crisis de Vacunación en el País

Oscar Atienza, magíster en Salud Pública, ha señalado que la cobertura de vacunación ha caído de manera alarmante. Según su análisis, esta situación está vinculada a problemas logísticos derivados de la retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que ha mermado la prioridad del país en la distribución de vacunas.

Insuficiencia en el Suministro de Vacunas

“Las vacunas no están llegando y la situación se ha vuelto más crítica en los últimos meses”, comentó Atienza en el programa “6 en Punto” de Punto a Punto Radio (90.7). “Históricamente, Argentina ha mantenido una tasa de vacunación superior al 85%, pero actualmente se estima que este porcentaje ha bajado a menos del 20% para vacunas fundamentales como la triple viral”.

Aumento de Enfermedades Evitables

El especialista advirtió sobre un preocupante incremento en las enfermedades susceptibles de ser prevenidas por vacunas. “Sarampión, varicela, hepatitis y tos convulsa son solo algunas de las patologías que están resurgiendo en el país”, añadió. Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional refuerzan esta preocupación, mostrando un incremento en los casos de estas enfermedades.

Retorno de Enfermedades Erradicadas

Atienza también mencionó el resurgimiento de enfermedades que habían sido casi erradicadas como la tuberculosis y la lepra, resaltando la complejidad de la situación actual en el país. “Es alarmante que estemos viendo casos de enfermedades de la Edad Media”, enfatizó.

Reacciones y Tensiones Políticas

El magíster no solo se limitó a presentar datos alarmantes, sino que también criticó las reacciones de ciertos organismos gubernamentales ante sus declaraciones. “A mí me llamaron ‘terrorista sanitario’ simplemente por brindar información sobre la salud del país”, lamentó, destacando que su única intención es informar a la ciudadanía basada en datos oficiales.

“Los indicadores sanitarios actuales son los peores que hemos enfrentado en la historia reciente”, concluyó Atienza, subrayando la urgencia de abordar esta crisis sanitaria que afecta a millones de argentinos.