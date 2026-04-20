Bitcoin y la CIA: ¿Quién está detrás de la creación de la criptomoneda?

Un académico sugiere que Bitcoin pudo haber sido diseñado como un sistema de vigilancia financiera, reavivando el debate sobre su misterioso origen.

La teoría de Jiang Xueqin, profesor chino-canadiense, ha reavivado un antiguo debate acerca de los orígenes de Bitcoin. Según su hipótesis, la criptomoneda no es el producto de un genio anónimo, sino una creación secreta de la CIA con el fin de monitorear flujos financieros globales.

Esta afirmación trae de nuevo a la mesa el misterio en torno a Satoshi Nakamoto, el enigmático creador de Bitcoin, y las especulaciones que han rodeado a la criptomoneda desde su creación en 2008. Xueqin se pregunta: «¿Por qué dedicar años a desarrollar una tecnología disruptiva solo para regalarla al mundo sin obtener ningún beneficio?»

Los Fundamentos de la Teoría

Jiang basa su argumento en la teoría de juegos, sugiriendo que solo entidades con un gran poder y recursos —como la CIA o el Pentágono— tendrían intereses suficientes para impulsar un proyecto de tal magnitud. La naturaleza de Bitcoin, que recompensa la participación a través de la minería, también refuerza esta afirmación. La desaparición del creador ha llevado a muchos a especular sobre si la criptomoneda fue diseñada con propósitos específicos en mente.

El Contexto del Surgimiento de Bitcoin

La creación de Bitcoin coincide con la crisis financiera de 2008, lo que añade otra capa a la teoría de Xueqin. Según él, el diseño del registro distribuido de Bitcoin sería «la tecnología de vigilancia definitiva», permitiendo seguir el rastro del dinero de forma discreta.

Resistencia de la Comunidad

A pesar de las afirmaciones de Jiang, la comunidad de criptomonedas ha rechazado su teoría por la falta de pruebas sólidas. Estos argumentos se suman a una larga lista de teorías conspirativas que han estado circulando desde la llegada de Bitcoin al mundo financiero, desafiando la percepción pública y la confianza en las criptomonedas.

El misterio sobre la identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo un tema candente, y aunque muchos han especulado sobre su verdadera identidad, hasta el momento, nadie ha logrado confirmarla. Esta ambigüedad alimenta aún más las teorías sobre la creación de Bitcoin y su posible conexión con entidades gubernamentales.