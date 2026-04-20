Desaparece en Buenos Aires un profesor brasileño de 35 años

Un profesor universitario de Brasil ha desaparecido en el corazón de Buenos Aires, generando preocupación entre sus allegados y las autoridades locales.

La Policía de la Ciudad y la Justicia porteña están investigando la inquietante desaparición de un profesor brasileño de 35 años, Danilo Neves Pereira, quien fue visto por última vez en el microcentro porteño el martes de la semana pasada. El hombre había enviado un mensaje a un amigo, indicando que se encontraba en la zona para reunirse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la desaparición fue denunciada por un amigo quien recibió un mensaje de Danilo poco antes de las 4 de la mañana, en el que indicaba que estaba cerca de la avenida de Mayo al 700.

Buscan a un profesor brasileño de 35 años que desapareció en el centro porteño. captura de redes

Según el testimonio de amigos, Danilo envió un mensaje mencionando que se reuniría con alguien y compartió su ubicación en un departamento de un quinto piso de un edificio cercano al famoso Café Tortoni. “Temprano en la mañana del 14 salió a una cita, y esa fue la última vez que tuve noticias de él. Estoy desesperado y no sé qué hacer”, expresó su amigo Anderson Zanni en Instagram.

Buscan a un profesor brasileño de 35 años que desapareció en el centro porteño. @zannibr

La investigación se encuentra bajo la supervisión del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad, tras la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, que recibió la denuncia de su amigo.

Danilo Neves Pereira, con una trayectoria docente de 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás, se había mudado a Buenos Aires hace aproximadamente seis meses. Antes, había cursado un doctorado en lingüística aplicada en Río de Janeiro y también había enseñado portugués en EE. UU. a través del programa Fulbright. Su colega Marina Andrade lo describió como “un profesional muy querido y trabajador con una excelente actitud”.

Mientras tanto, en otra noticia relacionada, a mediados de marzo, rescatistas de Tierra del Fuego hallaron el cuerpo de un turista estadounidense que había desaparecido en la zona de Lago Esmeralda. El hombre de 37 años, identificado como Sean Christopher Bartel, fue reportado como ausente tras no regresar a su hospedaje. Había llegado recientemente a la región para realizar diversas excursiones al aire libre.

Un turista estadounidense salió de su hospedaje en Ushuaia y se perdió su rastro: fue hallado muerto; la última vez que se lo vio fue el jueves por la mañana. captura de redes

Las autoridades continúan con las investigaciones sobre ambos casos, esperando obtener respuestas que brinden tranquilidad a las familias afectadas.