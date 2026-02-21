Accidente de siete autos causa congestión en la General Paz

Un accidente múltiple en la autopista General Paz dejó un saldo de 12 personas heridas y generó un gran deslizamiento en el tráfico. El incidente tuvo lugar en el barrio de Saavedra, cerca de la calle Zapiola, en dirección a Riachuelo.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:50 horas, cuando el Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) recibió el alerta de un choque involucrando siete vehículos. Ambulancias, junto a un helicóptero, se dispusieron para atender la emergencia y trasladar a los heridos.

Doce personas resultaron heridas en el incidente

SAME



El siniestro ocurrió en uno de los carriles centrales y provocó un paro total del tránsito en la zona. Las imágenes del lugar mostraban los vehículos dañados acumulados, reflejando lo que parecía un choque en cadena.

Inicialmente, se interrumpió toda la circulación en la autopista para permitir el aterrizaje del helicóptero, que trasladó a una mujer de 40 años con un traumatismo craneoencefálico leve al Hospital Santojanni. Otra mujer de 45 años fue llevada al Hospital Pirovano. Después de que el helicóptero despegó, solo los dos carriles a la derecha permanecieron cerrados.

De los 12 heridos, diez recibieron atención en el lugar, incluyendo un adolescente de 15 años.