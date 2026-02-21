Impacto del Fallo Clave en el Acuerdo Comercial con EE. UU.

Un fallo inesperado sacude los acuerdos entre Estados Unidos y Argentina, poniendo en jaque las negociaciones apenas firmadas entre Javier Milei y Donald Trump.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sorprendido a muchos, no solo impactando al presidente Donald Trump, sino también afectando al nuevo mandatario argentino Javier Milei. Con un voto de seis contra tres, el tribunal anuló los aranceles globales impuestos por Trump, basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que ahora se ve cuestionada en relación con el acuerdo alcanzado con Buenos Aires.

Cambio de rumbo en negociaciones comerciales

Desde la Casa Rosada, se reconoce que es necesario «barajar y dar de nuevo» en la parte arancelaria del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos. Fuentes cercanas a la presidencia aseguraron que la renegociación es inminente debido a las implicaciones del fallo, que pone en suspenso algunas de las condiciones previamente acordadas.

¿Qué significa el fallo para el acuerdo con Argentina?

El acuerdo firmado hace dos semanas se basa en la IEEPA, y con su cuestionamiento, el marco legal que sostenía la negociación entra en un estado de incertidumbre. No obstante, el gobierno argentino asegura que la revisión se limitará únicamente a la parte arancelaria, dejando intactas otras áreas como las patentes y la propiedad intelectual.

Consecuencias directas del fallo

El tribunal, en un fallo contundente redactado por el presidente John Roberts, determinó que la IEEPA no permite al presidente imponer aranceles ilimitados sin la autorización del Congreso. Según las estadísticas, esto podría tener un impacto económico significativo, estimado en hasta 3 billones de dólares en la próxima década.

Argumentos a favor y en contra

Los jueces disidentes, como Samuel Alito y Clarence Thomas, defendieron la legalidad de los aranceles anteriores, pero no obtuvieron mayoría. Este cambio puede ser crucial en cómo se abordarán las negociaciones futuras entre Argentina y Estados Unidos.

Retos y oportunidades en las negociaciones bilaterales

El acuerdo bilateral incluye un complicado cuadro arancelario en el que Argentina había concedido 5.600 posiciones arancelarias, en gran parte libres de impuestos. Sin embargo, si el marco legal que sustentaba este acuerdo se derrumba, la discusión sobre los términos debe abrirse nuevamente.

¿Qué sucede con los aranceles específicos?

Aunque se prevé que ciertas medidas, como los aranceles sobre el acero y el aluminio, se mantengan intactas debido a su habilitación bajo otras normas, el resto del marco arancelario está en peligro. La realidad es que la presión sobre el nuevo gobierno argentino es fuerte, y se presiente un nuevo round de negociaciones.

Reacción de Donald Trump y el futuro de los aranceles

Frente al dissentimiento de la Corte, Trump no se quedó de brazos cruzados. El expresidente ha defendido su autoridad y anunciado un nuevo arancel del 10%. A medida que surgen desafíos legales, las empresas y el Congreso comienzan a presionar por medidas concretas, mientras que las tensiones comerciales aumentan.

En Buenos Aires, la incertidumbre acerca del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos plantea interrogantes significativos sobre la dirección futura de las relaciones económicas entre ambos países.