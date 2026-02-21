Pretto corta secretarías y reduce asesores en el Concejo por caída de fondos

La ciudad de Córdoba inicia un ambicioso plan para racionalizar su presupuesto, reduciendo la burocracia y ajustando la planta política en tiempos de crisis económica.

Un Plan de Austeridad Innovador

El Concejo Deliberante de Córdoba se encuentra en el proceso de implementar un plan de «racionalización del gasto». Esta iniciativa, impulsada por el viceintendente Javier Pretto y respaldada por el intendente Daniel Passerini, busca optimizar los recursos en un contexto de severa contracción económica que afecta a la ciudad.

Detalles de la Reestructuración

La propuesta implica la eliminación de algunas secretarías y la reducción de direcciones. Así, ciertas subsecretarías desaparecerán y otras descenderán a la categoría de direcciones generales. Este ajuste impactará principalmente en equipos de segunda línea y en algunos contratos laborales.

Control del Presupuesto

Uno de los aspectos más destacados de esta reestructuración es el enfoque en controlar los gastos. En particular, se prestará atención al aumento en rubros como el de limpieza, que ha mostrado un considerable incremento en los últimos tiempos. La nueva política promete establecer un control más riguroso de las erogaciones.

Reducción de Asesores

Además, se prevé una disminución significativa en la estructura de asesores de los concejales. Hasta ahora, cada edil contaba con un equipo de entre cuatro y cinco asistentes. Con la nueva normativa, cada concejal se limitará a un único asesor, cuyo salario se sitúa en aproximadamente 1.800.000 pesos. Esta medida ya ha sido comunicada a todos los bloques y concejales.

Alineación con Políticas de Austeridad

Desde el Palacio 6 de Julio, la intención es alcanzar una reducción del 30% en gastos relacionados con personal y estructura política. Este ajuste se encuentra en línea con la política de austeridad del gobernador Martín Llaryora y complementa el esfuerzo de la Municipalidad para disminuir costos en el alquiler de inmuebles para oficinas públicas.

Implicaciones Políticas

Con esta estrategia, Pretto se posiciona como un líder comprometido con la disciplina fiscal, lo que podría influir en su proyección electoral en el futuro. En un momento donde la austeridad se ha convertido en una necesidad para las administraciones locales, esta movida podría fortalecer su imagen política.