¡Atención! ¿Una nueva alza en los precios de la carne?

La inflación avanza y con ella, los precios de la carne también se disparan. Las proyecciones indican un aumento que podría afectarnos pronto en nuestras compras diarias.

Recientes estudios de inflación sugieren un inminente incremento en el costo de la carne, generando preocupación entre los consumidores. Según Eco Go, el índice de precios podría alcanzar el 3,0% para febrero, superando el 2,9% registrado en enero.

El Alza Imparable del Precio de la Carne

La consultora LCG reporta que en las últimas cuatro semanas, el precio de los alimentos ha mostrado un aumento del 3,4%, un fenómeno que se ha visto impulsado en gran medida por la escalada en el precio de la carne. Desde octubre, el precio del novillo ha subido notablemente, pasando de $3.300 a $5.200, lo que representa un incremento del 57,5% en menos de cuatro meses.

Impacto en el Consumo

En enero, el precio de la carne tuvo un aumento del 4,9%, de acuerdo al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), superando al 2,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. Como resultado, el consumo de carne bovina cayó a 47,9 kilos per cápita por año, la cifra más baja desde 2005, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra).

Desafíos para el Consumidor

Aunque parte de este aumento ya ha comenzado a reflejarse en las góndolas y carnicerías, se anticipa que aún queda camino por recorrer antes de que el impacto total se sienta en el bolsillo del consumidor. La preocupación crece, ya que otro aumento podría estar al acecho.