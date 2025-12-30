martes, diciembre 30, 2025
InicioNoticias destacadasAccidente de Tráfico en el Camino Roque González
Noticias destacadas

Accidente de Tráfico en el Camino Roque González

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Conductora ilesa tras despiste en Comodoro Rivadavia
Esta mañana, un despiste vehicular en el Camino Roque González dejó a una mujer a salvo, sin heridos en el lugar.

Este martes, alrededor de las 07:15 horas, un vehículo Renault Kwid sufrió un despiste en el Camino Roque González, específicamente en la curva de Radio Estación, en Comodoro Rivadavia. Afortunadamente, el accidente no resultó en lesiones para la conductora.

Detalles del incidente

Al llegar al lugar, las autoridades policiales confirmaron que no había personas lesionadas. La conductora, que se encontraba en completo estado de salud, no necesitó asistencia médica y permaneció en el sitio mientras aguardaba la llegada de una grúa.

Intervención de las autoridades

El personal de Tránsito Municipal se presentó para llevar a cabo las diligencias necesarias. Como parte del protocolo, se realizó un test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó un resultado de 0.0 g/L, indicando que no había consumido alcohol al momento del accidente.

Reacción y seguimiento

La acompañante de la conductora se mantuvo tranquila a la espera del servicio de grúa de su compañía de seguros, que se encargaría del traslado del vehículo. Este incidente destaca la importancia de la precaución al volante, especialmente en curvas peligrosas.

Artículo anterior
El virus ‘invisible’ que logró burlar a Apple y robar tus datos
Artículo siguiente
Unidad de paracaidistas alemana bajo investigación por abuso, antisemitismo y violencia
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments