Accidente de Tráfico en el Camino Roque González

Este martes, alrededor de las 07:15 horas, un vehículo Renault Kwid sufrió un despiste en el Camino Roque González, específicamente en la curva de Radio Estación, en Comodoro Rivadavia. Afortunadamente, el accidente no resultó en lesiones para la conductora.

Detalles del incidente

Al llegar al lugar, las autoridades policiales confirmaron que no había personas lesionadas. La conductora, que se encontraba en completo estado de salud, no necesitó asistencia médica y permaneció en el sitio mientras aguardaba la llegada de una grúa.

Intervención de las autoridades

El personal de Tránsito Municipal se presentó para llevar a cabo las diligencias necesarias. Como parte del protocolo, se realizó un test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó un resultado de 0.0 g/L, indicando que no había consumido alcohol al momento del accidente.

Reacción y seguimiento

La acompañante de la conductora se mantuvo tranquila a la espera del servicio de grúa de su compañía de seguros, que se encargaría del traslado del vehículo. Este incidente destaca la importancia de la precaución al volante, especialmente en curvas peligrosas.