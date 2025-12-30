Unidad de paracaidistas alemana bajo investigación por abuso, antisemitismo y violencia

Un regimiento de paracaidistas de élite de Alemania enfrenta serias acusaciones que han puesto en jaque la reputación de las Fuerzas Armadas. Las indagaciones incluyen denuncias de agresiones sexuales, antisemitismo y otros comportamientos extremistas.

Recientemente, el prestigioso diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) destacó que un amplio rango de soldados está bajo investigación por diversas irregularidades. La situación salió a la luz tras la denuncia de dos mujeres militares en junio, lo que llevó a una pesquisa más profunda que involucra varias instancias, incluyendo el Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD) y la fiscalía.

Un Panorama Deplorable

La investigación se centra en el 26° Regimiento de Paracaidistas ubicado en Zweibrücken. Algunos militares ya han sido despedidos y el comandante del regimiento ha sido relevado de su cargo. Documentos internos revelan que comportamientos inapropiados, como el uso de eslóganes de derecha y consumo de drogas, fueron tolerados durante años.

Violaciones y Desigualdad de Género

Las denuncias de acoso sexual y comentarios despectivos son comunes, creando un ambiente donde quejarse es visto como una deslealtad. En varias unidades de combate, se ha percibido a las mujeres no como compañeras, sino como elementos perturbadores. Aquellos que intentaron defenderse enfrentaron riesgos de aislamiento o reubicación.

Rituales Controversiales

Se han expuesto ciertos rituales considerados como «tradicionales» que generan preocupaciones legales, como la ceremonia del pin de paracaidista, que implica perforarse la piel. Este tipo de prácticas han sido criticadas por el Ministerio de Defensa de Alemania, que las califica de «totalmente inaceptables».

Un Patrón Preocupante

Este no es el primer escándalo que sacude a las fuerzas especiales alemanas. Problemas similares surgieron en el Comando de Fuerzas Especiales (KSK), donde se han ignorado señales de advertencia durante años. Entre 2017 y 2021, el MAD investigó alrededor de 50 casos de extremismo de derecha dentro de esta unidad, resultando en despidos y diversas sanciones.

Casos de Extremismo en el Pasado

Un caso destacado fue el de Philipp S., un sargento mayor del KSK que acumuló armas y literatura extremista en su hogar. Aunque fue detenido, no se halló evidencia de motivación política en su condena por violar leyes sobre armamento.

La Resistencia al Cambio

Según el Artículo 10 de la Ley de Soldados, los comandantes deben reportar inmediatamente cualquier comportamiento extremo o delitos. Sin embargo, informes indican que en elite unidades, los signos de advertencia han sido ignorados, a menudo por razones relacionadas con la reputación de la unidad o su eficacia operativa.

Mientras el sistema se enfrenta a una crítica creciente, el MAD ha documentado 1,159 casos sospechosos de extremismo en el ejército en 2024, con 216 nuevos casos relacionados. La presión por actuar es alta, pero el proceso a menudo se ve obstaculizado por la falta de evidencia clara y el temor a dañar la cohesión de las unidades.