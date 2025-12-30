Turista fallece ahogado al nadar en cascada de La Cumbrecita

La noche del lunes se tornó oscura para La Cumbrecita, Córdoba, cuando un hombre de 35 años falleció ahogado mientras disfrutaba de un día con amigos en un popular destino turístico.

El fatídico momento en la Cascada Grande

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 21 horas en la Cascada Grande, un lugar emblemático del Valle de Calamuchita, situado a 120 kilómetros de la capital provincial. La víctima, Ángel Martín Rabal, se encontraba en compañía de dos amigos cuando decidió meterse al agua, pero no volvió a salir.

intentos de rescate y maniobras de RCP

Al percatarse de su ausencia, sus amigos comenzaron a buscarlo y logaron sacarlo a flote. Sin embargo, Rabal no mostraba signos de vida. Inmediatamente, comenzaron a realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de un equipo médico.

La llegada de los servicios de emergencia

Durante 20 angustiosos minutos, los amigos intentaron reanimarlo sin éxito. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los profesionales solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Un operativo organizado por múltiples fuerzas

El operativo de rescate involucró a efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud, pero a pesar de sus esfuerzos, no fue posible reanimarlo.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia. Hasta el momento, se desconocen las causas del ahogamiento.