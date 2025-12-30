Vacaciones en Miami o Cariló: el mismo costo para una familia tipo

En medio de la temporada estival de 2026, las familias argentinas se enfrentan a un panorama complicado en cuanto al costo de las vacaciones. Un reciente estudio revela que los precios para viajar dentro del país se acercan inquietantemente a los de destinos internacionales.

Según el Instituto de Economía de la UADE (INECO), vacacionar durante 15 días con una familia tipo conformada por dos adultos y dos niños puede llegar a costar cerca de $11 millones. Este exorbitante monto es alarmante, especialmente cuando se presenta como comparable al de localidades como Miami. La evaluación se basa en una familia compuesta por una mujer de 31 años, un hombre de 35 y sus hijos de 8 y 6 años, tomando en cuenta solo los costos de transporte y alojamiento.

Los gastos adicionales como comidas, compras o actividades recreativas no fueron incluidos en el estudio debido a sus variaciones según los hábitos de consumo de cada familia.

Costos Promedio de Vacaciones

Para un viaje en la segunda quincena de enero, una familia tipo necesitaría aproximadamente $3.880.488 para destinos nacionales, lo que equivale a 2.38 veces el salario medio. En contraste, las vacaciones en el extranjero demandan un presupuesto de $10.334.454, es decir, 6.1 veces el salario promedio.

A pesar del alto costo, la relación entre el precio de los viajes y los salarios no ha cambiado respecto al año anterior, lo que sugiere que el poder adquisitivo del turismo se ha mantenido estable.

Los Destinos Más Costosos

Entre los lugares de veraneo en la costa argentina, Cariló se posiciona como el más caro, con un costo aproximado de $10.665.172 por familia, lo que representa 6.55 salarios. Esto marca un aumento con respecto a la temporada anterior. Pinamar, en segundo lugar, presenta precios de $8.026.847, mientras que Villa Gesell se destaca como la opción más económica, con gastos de $2.188.670, lo que equivale a 1.35 salarios.

Necochea, por su parte, tiene un costo de aproximadamente $2.554.338 por familia, haciendo que este destino también sea accesible.

Alternativas Internacionales

El análisis de INECO-UADE también considera destinos internacionales como una posible alternativa al turismo nacional. En promedio, vacacionar en el extranjero es 2.7 veces más caro que hacerlo en Argentina. Sin embargo, la paralela de precios revela que ir a lugares como Miami puede costar lo mismo que ir a Cariló.

Además, la evolución del poder adquisitivo ha permitido que los destinos internacionales sean relativamente más accesibles en comparación con los nacionales en los últimos tiempos.

Otros Gastos en las Vacaciones

Durante las vacaciones, los gastos no se limitan solamente a los viajes. El alquiler diario de una carpa en la costa puede oscilar entre $35.377 y $118.000, mientras que una salida a un restaurante para cuatro personas tiene un costo promedio de $89.831.

Para aquellos interesados en actividades culturales, por ejemplo, el costo promedio de asistir a una obra de teatro asciende a $132.000 para una familia.