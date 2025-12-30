Última audiencia del año: Cristina Kirchner, principal imputada.

Escalofriantes Revelaciones sobre una Asociación Ilícita en Argentina

El caso que sacude a la política argentina pone en la mira a diez implicados en un esquema de corrupción, dejando a la ex presidenta Cristina Kirchner fuera de este tramo judicial.

Durante una reciente sesión, la secretaría dio inicio a la lectura de un requerimiento de elevación a juicio, el cual ha sido formalizado por el Ministerio Público Fiscal. Este documento señala la responsabilidad de diez personas, aunque sorprendentemente no se incluye a Cristina Kirchner en esta etapa del proceso.

Detalles de la Acusación El Ministerio Público ha afirmado que Miguel Marcelino Aznar formó parte de una asociación ilícita, que según la acusación, también integraban figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y varios otros. Las actividades de este grupo se desarrollaron entre mayo de 2003 y noviembre de 2015.

Objetivos Oscuros del Grupo Esta asociación ilícita, que se ha convertido en el hilo conductor de múltiples expedientes relacionados, se dedicaba a la creación de un sistema de recaudación de fondos ilícitos. Se ha indicado que su propósito era el enriquecimiento personal y el uso de esos recursos en la perpetuación de otros delitos.