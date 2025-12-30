BlackRock y Strategy controlan más del 6% del total de Bitcoin

La monumental acumulación de Bitcoin por parte de BlackRock y Strategy marca un hito en el mercado cripto, al poseer el 6,18% de la criptomoneda global. ¿Qué significa esto para el futuro del Bitcoin?

La estrategia de inversión de dos colosos del sector financiero, BlackRock y Strategy, ha llevado a la acumulación de más de 1,29 millones de Bitcoins (BTC). Este sorprendente movimiento está revolucionando la dinámica del mercado de criptomonedas y generando una gran expectación entre los inversores.

Acumulación Impactante de Bitcoin

BlackRock, a través de su fondo cotizado iShares Bitcoin Trust (IBIT), ha reunido más de 777,000 BTC, consolidándose como uno de los mayores custodios de Bitcoin a nivel global.

Esta cantidad representa aproximadamente el 3% a 4% del total de Bitcoins que existen, limitado a 21 millones de monedas.

Por su parte, Strategy, liderada por el visionario Michael Saylor, ha implementado una estrategia agresiva desde 2020, acumulando entre 640,000 y 672,000 BTC.

Esto posiciona a Strategy como el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, abarcando cerca del 3% del suministro mundial.

Juntos Hacen Historia

En total, ambas instituciones controlan más de 1,29 millones de BTC, lo cual equivale a un notable 6,18% del suministro total de Bitcoin.

Este porcentaje se considera inusual para entidades institucionales en un activo descentralizado como Bitcoin, suscitando un análisis exhaustivo del impacto en el mercado.

La acumulación de Bitcoin por parte de Strategy se ha financiado mayormente mediante ofertas de acciones y capital, lo que les permitió adentrarse en la criptomoneda incluso en mercados bajistas. Esto ha generado una relación cercana entre el valor del Bitcoin y el rendimiento de sus acciones, un fenómeno que ha sido señalado por analistas financieros.

La Demanda Institucional Aumenta

Para BlackRock, la acumulación se debe a un creciente interés de inversores institucionales en obtener exposición al Bitcoin sin la necesidad de gestionar directamente su custodia.

El crecimiento del ETF IBIT también indica un cambio estructural en la forma en que se accede a los activos digitales, permitiendo a los inversores institucionales participar en mercados regulados tradicionales.