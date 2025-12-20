Accidente en Avenida Polonia deja dos heridos y los traslada al hospital

Un impactante choque en la intersección de las avenidas 10 de Noviembre y Polonia dejó a dos personas heridas, quienes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.

Este sábado, alrededor de las 14 horas, se registró un accidente entre un Fiat Cronos y una Ford EcoSport en el barrio San Cayetano. Las causas del siniestro son objeto de investigación.

Dos personas requerían atención médica inmediata y fueron asistidas por el personal del SEM 107, que llegó rápidamente al lugar. Los heridos fueron llevados al Hospital Regional para realizar exámenes adicionales y evaluar la gravedad de sus lesiones.

Intervención policial y protocolos de seguridad

En la escena del accidente, actuó el personal de la Seccional Sexta de Policía junto a Defensa Civil. Posteriormente, se solicitó la presencia de Criminalística, que llevó a cabo las investigaciones pertinentes. Ambos vehículos involucrados en la colisión fueron secuestrados como parte del protocolo habitual.