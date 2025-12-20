sábado, diciembre 20, 2025
InicioNoticias destacadasAccidente en Avenida Polonia deja dos heridos y los traslada al hospital
Noticias destacadas

Accidente en Avenida Polonia deja dos heridos y los traslada al hospital

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Accidente en San Cayetano: Dos heridos tras colisión de vehículos

Un impactante choque en la intersección de las avenidas 10 de Noviembre y Polonia dejó a dos personas heridas, quienes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.

Este sábado, alrededor de las 14 horas, se registró un accidente entre un Fiat Cronos y una Ford EcoSport en el barrio San Cayetano. Las causas del siniestro son objeto de investigación.

Accidente en San Cayetano

Dos personas requerían atención médica inmediata y fueron asistidas por el personal del SEM 107, que llegó rápidamente al lugar. Los heridos fueron llevados al Hospital Regional para realizar exámenes adicionales y evaluar la gravedad de sus lesiones.

Intervención policial y protocolos de seguridad

En la escena del accidente, actuó el personal de la Seccional Sexta de Policía junto a Defensa Civil. Posteriormente, se solicitó la presencia de Criminalística, que llevó a cabo las investigaciones pertinentes. Ambos vehículos involucrados en la colisión fueron secuestrados como parte del protocolo habitual.

Artículo anterior
El Precio Entra en una Etapa Crucial para Definir su Futuro
Artículo siguiente
Video: Boletín de Noticias – 20 de diciembre de 2025 (Noche)
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments