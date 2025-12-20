El Precio Entra en una Etapa Crucial para Definir su Futuro

Ripple Enfrenta un Momento Decisivo: ¿Podrá XRP Recuperar su Esfuerzo?

XRP se encuentra en una encrucijada crítica, con una pausa en su caída, pero sin un impulso claro de compra. ¿Qué futuro le espera a esta altcoin?

XRP, la criptomoneda desarrollada por Ripple Labs, cierra el año 2025 lejos de las expectativas optimistas de principios de año. En este momento, se enfrenta a un desafío crucial para recuperar posiciones fundamentales que podrían marcar el final de su tendencia a la baja.

Situación Actual de XRP

Según el analista Jainam Mehta, XRP ha entrado en una «zona de posible lateralización o rebote». Aunque su caída ha disminuido, las señales de un rebote sostenido aún no son evidentes.

Esta fase de latencia está siendo testigo de una intensa lucha entre compradores y vendedores, manteniendo al activo en un estado de riesgo técnico.

Mediciones y Expectativas de Precio

El analista Mehta indica que para que la cotización de la altcoin se mantenga en niveles deseables, necesita cerrar por encima de los $2.05. Alcanzar esta marca sería un indicador de que los vendedores están perdiendo el dominio del mercado.

Aunque XRP aún se encuentra por debajo de niveles de resistencia significativos, como los $1.87 y $1.90, está considerablemente lejano de su máximo histórico de $3.65.

Si el activo no logra sostener precios superiores a $2, los inversores podrían volcar su atención hacia soportes más bajos, que se encuentran entre $1.75 y $1.80, áreas donde podría registrarse una prueba más profunda de la demanda.