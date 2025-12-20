sábado, diciembre 20, 2025
El Precio Entra en una Etapa Crucial para Definir su Futuro

Ripple Enfrenta un Momento Decisivo: ¿Podrá XRP Recuperar su Esfuerzo?

XRP se encuentra en una encrucijada crítica, con una pausa en su caída, pero sin un impulso claro de compra. ¿Qué futuro le espera a esta altcoin?

XRP y las perspectivas en el mercado de criptomonedas

XRP, la criptomoneda desarrollada por Ripple Labs, cierra el año 2025 lejos de las expectativas optimistas de principios de año. En este momento, se enfrenta a un desafío crucial para recuperar posiciones fundamentales que podrían marcar el final de su tendencia a la baja.

Situación Actual de XRP

Según el analista Jainam Mehta, XRP ha entrado en una «zona de posible lateralización o rebote». Aunque su caída ha disminuido, las señales de un rebote sostenido aún no son evidentes.

Esta fase de latencia está siendo testigo de una intensa lucha entre compradores y vendedores, manteniendo al activo en un estado de riesgo técnico.

Mediciones y Expectativas de Precio

El analista Mehta indica que para que la cotización de la altcoin se mantenga en niveles deseables, necesita cerrar por encima de los $2.05. Alcanzar esta marca sería un indicador de que los vendedores están perdiendo el dominio del mercado.

Aunque XRP aún se encuentra por debajo de niveles de resistencia significativos, como los $1.87 y $1.90, está considerablemente lejano de su máximo histórico de $3.65.

Si el activo no logra sostener precios superiores a $2, los inversores podrían volcar su atención hacia soportes más bajos, que se encuentran entre $1.75 y $1.80, áreas donde podría registrarse una prueba más profunda de la demanda.

