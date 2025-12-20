Para Lula, intervención de EE.UU. en Venezuela sería una ‘catástrofe humanitaria’

Desde la cumbre del Mercosur, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre el peligro de una posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como «una catástrofe humanitaria».

Preocupaciones por la Presencia Militar Extranjera

Lula destacó la creciente inquietud en Sudamérica por la presencia militar de potencias externas. Durante el encuentro de líderes en Foz de Iguazú, que también contó con la participación de Javier Milei, el brasileño subrayó que «una intervención armada en Venezuela traería consigo grandes sufrimientos para la población».

Escaladas de Tensión y Amenazas

La administración de Donald Trump ha intensificado sus acciones en el área, atacando embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas cerca de la costa venezolana. Recientemente, sus declaraciones sobre la posibilidad de una guerra con el país caribeño han elevado las tensiones en la región.

Defensa de la Soberanía Regional

En un acto previo en el que inauguró un puente entre Brasil y Paraguay, Lula hizo hincapié en que «las fronteras no son necesariamente amenazas a la soberanía». Resaltó que los verdaderos peligros provienen de las guerras, el crimen organizado y las fuerzas antidemocráticas.

Desacuerdos en el Mercosur

La cumbre reflejó posturas divergentes sobre la situación en Venezuela. Brasil se opuso a una resolución impulsada por Argentina y Paraguay que condenaría las violaciones de derechos humanos y las amenazas a la democracia bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Compromiso contra el Crimen Organizado

Lula también destacó la disposición del Mercosur para combatir el crimen organizado, mencionando iniciativas para la recuperación de activos y otras medidas destinadas a fortalecer la seguridad regional.

