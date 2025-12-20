Reducción del Impuesto de Sellos: Un Impulso para el Mercado Inmobiliario de Buenos Aires desde 2026

La reciente aprobación en la Legislatura porteña para disminuir el impuesto de sellos marcará un antes y un después en el sector inmobiliario a partir de 2026, facilitando el acceso a la vivienda.

Un Cambio Necesario para el Acceso a la Vivienda

Durante una entrevista en Canal E, el desarrollador inmobiliario Miguel Chej Muse aseguró que esta reducción en el impuesto de sellos dinamizará el mercado desde el próximo año. Este impuesto, que tradicionalmente ha representado el 3,5% del valor de la escritura, ha sido un obstáculo considerable para la compra de inmuebles.

Detalles de la Medida

La nueva normativa, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, está enfocada en aliviar los costos asociados a la adquisición de propiedades, lo que podría estimular el desarrollo del sector. Chej Muse aclara que se trata de un impuesto local, regulado por la Ciudad de Buenos Aires, y las operaciones previas a esta fecha seguirán bajo la normativa actual.

Reducción de Costos con Efectos Positivos

La eliminación del impuesto de sellos tendrá un efecto inmediato en quienes solicitan créditos hipotecarios. Chej Muse señaló que, con la carga fiscal vigente, los compradores enfrentaban costos que superaban el 4% del valor de la transacción, un factor disuasorio para muchos. La reducción promete cambiar este panorama, favoreciendo un incremento en las ventas de inmuebles.

Impacto en la Economía Local

El experto destacó que el aumento en las transacciones inmobiliarias puede tener un efecto en cadena: “Si hay más ventas, también prosperan comercios relacionados, como ferreterías y tiendas de pinturas”. Además, mencionó la eliminación de otros impuestos que afectan al sector, beneficiando tanto a compradores como a vendedores.

Perspectivas de Crédito Hipotecario

Chej Muse también abordó la cuestión de las tasas de interés en los créditos hipotecarios. A pesar de ser un incentivo, aclaró que el sistema financiero enfrenta desafíos para captar dinero a tasas accesibles. Sin embargo, reafirmó la importancia de aprovechar el crédito hipotecario, señalando que históricamente, quienes lo han utilizado no han perdido en sus inversiones.

Una Oportunidad que No Debe Pasar

Por último, el desarrollador instó a los potenciales compradores a actuar con decisión: “La propiedad y el metro cuadrado están accesibles. No dejen pasar esta oportunidad de invertir en un crédito hipotecario”.