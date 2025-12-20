Verano 2026: ¿Vacaciones en casa o en el extranjero?

Con la llegada del verano 2026, las familias argentinas se enfrentan a una decisión crucial: disfrutar de las playas locales o aventurarse al exterior. Los precios y las opciones están a la vista.

El auge de los precios en la Costa Argentina

Las tradicionales ciudades balnearias como Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Villa Gesell presentan un panorama tarifario en alza. Los alquileres temporarios, según el Colegio de Martilleros, reflejan este incremento, con un monoambiente para 2-3 personas cotizando a partir de $300.000 por semana.

Tarifas en Mar del Plata

Los precios de los departamentos son variados: un lugar de dos ambientes alcanza los $470.000, mientras que uno de tres ambientes comienza en $690.000. Para un chalet similar, la cifra se eleva a $940.000 por semana. Estos valores reflejan un aumento del 25% respecto al año anterior, en línea con la inflación actual, que llega al 50% interanual.

Opciones de alojamiento en hoteles

El segmento hotelero también ve sus tarifas en ascenso. Un hotel de dos estrellas costará entre 40.000 y 70.000 pesos por noche, mientras que uno de cuatro estrellas ronda los 150.000 pesos. Para los más lujosos, las tarifas son libres y dependen en gran medida de la ubicación: Punta Mogotes, La Perla o el centro de la ciudad.

Lujo en Pinamar y Cariló

Pinamar se destaca por su modelo dolarizado, donde las tarifas de alquiler se establecen mayormente en dólares. Un departamento de dos ambientes puede costar alrededor de US$ 200 por noche, ascendiendo a US$ 4.000 por mes, mientras que una casa puede alcanzar los US$ 18.000 por enero. En Cariló, las casas se alquilan por US$ 8.000 la quincena, aunque en febrero se pueden encontrar reducciones de hasta el 40%.

Villa Gesell y su propuesta «popular»

A pesar de tener precios más accesibles, Villa Gesell también se siente el impacto de la inflación. Un alquiler para cuatro personas puede costar $130.000 por noche, mientras que una carpa en la playa comienza en $55.000 diarios. En Mar del Plata, los costos de playa se disparan, con tarifas que exceden los $70.000 por día durante la temporada alta.

Gastronomía y entretenimiento: un gasto adicional

La oferta gastronómica incrementa los gastos, con menús que se alinean con la inflación, y las promociones en restaurantes y cafeterías intentan mantener la competitividad en el sector. El entretenimiento también juega un papel importante, con entradas a la temporada teatral marplatense bajo un esquema de «Precios Amigables», donde los tickets no superan los $55.000.

Brasil: el destino favorito para los argentinos

Brasil vuelve a ser el lugar preferido para las vacaciones. Aunque los precios han aumentado respecto al año pasado, aún se consideran competitivos frente a la oferta local. Los paquetes de siete noches en Florianópolis, Búzios o Río de Janeiro, que incluyen vuelos y alojamiento, promedian 1,5 millón de pesos por persona.

Otras opciones en el escenario internacional

Las propuestas en el extranjero también están en el radar. Los paquetes “all inclusive” de una semana a un destino caribeño pueden costar entre $3,2 y $4,2 millones por persona. Destinos como Punta Cana y Aruba están entre las alternativas más destacadas, especialmente en los meses de marzo y abril, donde los precios pueden bajar hasta un 40%.

Bariloche y su oferta de invierno

Por último, Bariloche también presenta costos competitivos, con una semana de vacaciones para una familia tipo que puede rondar los $6 millones. Dependiendo de la elección del transporte y el tipo de alojamiento, los precios por persona varían entre $629.500 y $1.200.000.

Así, el dilema persiste: ¿vacaciones en el país o en el exterior? El verano 2026 promete ser un desafío para los bolsillos argentinos.