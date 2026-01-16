Accidente en Nueva York: 40 vehículos chocan en la autopista

Un impresionante choque entre múltiples vehículos en la Interestatal 81 ha dejado a la comunidad en shock. Equipos de rescate se movilizaron rápidamente para atender a los implicados en este grave incidente.

Un accidente de gran magnitud tuvo lugar este fin de semana en la Interestatal 81, cerca de Lafayette, Nueva York. Según reportes de los servicios de emergencia, alrededor de 40 vehículos se vieron involucrados en este choque, que se produjo debido a las severas condiciones de invierno, incluyendo una intensa borrasca de nieve.

La Policía del Estado de Nueva York anunció el cierre temporal de la autopista para permitir el acceso de ambulancias y unidades de rescate. Las difíciles condiciones climáticas en el norte del estado contribuyeron a esta peligrosa situación vial.

Rescate y Asistencia

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Tully confirmó la magnitud del accidente. Al menos 12 ambulancias fueron enviadas al lugar para ayudar a las personas involucradas y realizar el manejo de la situación en esta crucial vía. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso para asistir a los heridos y restablecer la seguridad en la carretera.