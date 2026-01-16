Los ETFs impulsan el crecimiento a 14 billones de dólares

La gestora de activos más grande del mundo ha alcanzado un nuevo récord histórico en 2025, impulsada por un crecimiento explosivo de ETFs y su enfoque en mercados privados.

BlackRock ha marcado otro hito en su trayectoria. Al cierre de 2025, la firma alcanzó los u$s 14 billones en activos bajo gestión, gracias al notable crecimiento en fondos cotizados en bolsa (ETFs) y su expansión hacia mercados alternativos.

El principal impulso provino de los ETFs, que entre octubre y diciembre registraron u$s 181.000 millones en entradas netas, elevando el total administrado a u$s 5,5 billones. En total, la captación de fondos para el año llegó a u$s 698.000 millones, una cifra sin precedentes.

Rendimiento Financiero Impresionante

Los resultados financieros fueron igualmente alentadores. En el último trimestre, la ganancia ajustada por acción aumentó un 10%, alcanzando además u$s 7.000 millones en ingresos, un 23% más que el año anterior. Esto confirma la sólida expansión de la compañía en un entorno competitivo.

Estrategias Clave que Marcan la Diferencia

Parte de este éxito se debe a recientes acuerdos estratégicos, como la decisión de Citigroup de externalizar la gestión de activos para clientes de alta gama, que llegan a casi u$s 80.000 millones.

“Los clientes en todo el mundo buscan rentabilidad a través de BlackRock. Nuestra oferta se ha ampliado en diversos productos y sectores”, expresó Larry Fink, CEO de la compañía.

Crecimiento en Activos Alternativos

Más allá de los ETFs, BlackRock también ha hecho avances significativos en activos alternativos, incorporando u$s 15.600 millones en activos líquidos y privados durante el trimestre. A su vez, los gastos operativos se elevaron a u$s 5.300 millones, impulsando su estrategia de expansión.

Visión a Futuro

Mirando hacia adelante, BlackRock está enfocándose en transformar su negocio, no solo como líder en acciones y bonos, sino como un jugador clave en crédito privado, infraestructura y tecnologías de datos. En este marco, la compañía destinó aproximadamente u$s 28.000 millones para adquisiciones estratégicas, incluyendo Global Infrastructure Partners y HPS Investment Partners.

Con estos movimientos, BlackRock busca captar cada vez más del ahorro global, reafirmando su posición como un actor fundamental en el sistema financiero internacional.