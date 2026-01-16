Todo sobre la nueva serie de Game of Thrones: estreno, horarios, episodios y trama

La Esperada Llegada de "A Knight of the Seven Kingdoms" a HBO Max

A partir del 18 de enero de 2026, los fanáticos de "Game of Thrones" podrán sumergirse en una nueva aventura en Westeros con el estreno de "A Knight of the Seven Kingdoms".

La serie promete ofrecer una narrativa distinta, donde las hazañas heroicas se entrelazan con el humor y la humanidad, alejándose de las grandes batallas y dragones.

Confirmado: Estreno de «A Knight of the Seven Kingdoms»

El próximo domingo 18 de enero, HBO Max lanzará el primer episodio titulado The Hedge Knight, el cual tendrá una duración de 43 minutos.

Una Historia que Conecta Universos

Situada aproximadamente 90 años antes de los eventos protagonizados por Ned Stark, esta serie actúa como un nexo perfecto en la narrativa de George R.R. Martin, enfocándose en acontecimientos relacionados con el famoso Torneo de Vado Ceniza.

Horarios de Estreno

El debut de «A Knight of the Seven Kingdoms» está programado para las 10:00 p.m. (ET) en Estados Unidos y algunos países de América Latina. Para aquellos en Europa y el sur de Latinoamérica, el episodio se liberará en la madrugada del lunes 19, asegurando que todos puedan ser parte de este emocionante inicio.

¿Cuántos Episodios Tendrá esta Temporada?

La primera temporada constará de 6 episodios, todos emitidos semanalmente cada domingo. Este formato permitirá una exploración profunda de la primer historia del mundo de Martin, con un enfoque especial en eventos como el Juicio de Siete, una forma de combate judicial casi olvidada.

Sinopsis: El Viaje de Dunk y Egg