Cotización del Dólar en Córdoba: Precios Actualizados al 16 de Enero

El 16 de enero se presenta con movimientos clave en el mercado cambiario argentino, donde el dólar oficial marca la pauta. Conoce las cifras que definen el panorama económico del día.

Este viernes, el dólar oficial en el Banco Nación se ofrece a 1.470 pesos, mientras que la compra se establece en 1.420 pesos.

En un intento por estabilizar la moneda, el Gobierno nacional ha implementado bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos, permitiendo así que el dólar flote dentro de este rango.

Dólar Banco Nación: Detalles y Tendencias

El dólar Banco Nación es fundamental para entender el contexto financiero del país. En este momento, la cotización oficial se alinea con otras entidades bancarias, reflejando un mercado en constante movimiento.

Dólar Blue: La Alternativa en el Mercado Paralelo

El dólar blue, que opera en el mercado informal, sigue siendo una opción para muchos argentinos que buscan alternativas frente a la demanda del dólar oficial.

Dólar MEP: La Cotización en Ascenso

Por su parte, el dólar MEP se cotiza a $1.473,32 para la compra y $1.474,24 para la venta. Este valor indica una ligera diferencia respecto al dólar oficial, subrayando la volatilidad del mercado cambiario.

Comparativa de Cotizaciones en Diferentes Bancos

La cotización del dólar oficial varía entre las distintas entidades financieras. A continuación, un resumen de las tarifas actuales en varios bancos:

Bancor

Compra: $1.420 | Venta: $1.480

BBVA

Compra: $1.420 | Venta: $1.470

ICBC

Compra: $1.415 | Venta: $1.465

Banco Supervielle

Compra: $1.453 | Venta: $1.493