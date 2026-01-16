Alerta por ‘supergripe’ H3N2 en 8 provincias de Argentina: 30% de casos requieren internación

Alertan sobre nuevos contagios de “supergripe” en Argentina: Córdoba y Corrientes se suman a la lista

La situación epidemiológica en Argentina se complica con la confirmación de nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en provincias que hasta ahora no habían reportado contagios.

El Instituto Malbrán reveló recientemente que Córdoba y Corrientes se añaden a la lista, donde ya son ocho las provincias afectadas por esta alarmante “supergripe”. En total, se han registrado 15 casos confirmados hasta la fecha.

Detalles sobre los casos confirmados

Las autoridades han indicado que se han detectado dos casos en cada uno de los nuevos distritos, que se suman a los 11 casos reportados el lunes pasado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Curiosamente, de esta cifra total, un tercio se identificó cuando los pacientes ya estaban hospitalizados.

Falta de vacunación entre los infectados

Un dato preocupante es que de los 11 casos iniciales, 9 no contaban con antecedentes de vacunación. Aunque se reconoce que la vacuna contra la influenza todavía no está adaptada específicamente al subclado K, se aclara que contribuye a mitigar los casos más graves.

Distribución de casos en el país

En el momento actual, el panorama de la supergripe en Argentina incluye registros en diferentes provincias: 3 en Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Neuquén, 2 en Santa Cruz, además de los nuevos 2 en Córdoba y 2 en Corrientes, junto con 1 en Mendoza y 1 en Tierra del Fuego.

¿Cuál es el origen de los nuevos contagios?

En el caso de Corrientes, los contagios involucran a dos mujeres adultas mayores que se recuperaron satisfactoriamente y fueron dadas de alta. El nexo epidemiológico se relaciona con un familiar que viajó al extranjero, aunque no se ha confirmado si este individuo está en la lista de infectados.

Respectivamente, en Córdoba, uno de los casos es un hombre de 27 años que regresó de un viaje a México, y el otro es una mujer de 38 años que había viajado a España. Ambos recibieron tratamiento ambulatorio y no requirieron hospitalización. Además, se está a la espera de los resultados de pruebas para otros cuatro casos sospechosos en esa provincia.

Perspectivas y recomendaciones de las autoridades

De los registros anteriores, sólo dos habían indicado antecedentes de viaje a Europa. Esto sugiere la posibilidad de contagios locales, aunque las autoridades aún consideran que el número de casos no es suficiente como para proclamar una circulación comunitaria del virus.

Consejos de prevención

El Ministerio de Salud de la Nación ha reiterado la importancia de seguir las medidas de prevención y control de la transmisión, que incluyen mantener los esquemas de vacunación al día, realizar lavados frecuentes de manos, y cubrirse la boca y nariz al toser. También es esencial desinfectar superficies, ventilar adecuadamente los ambientes y limitar el contacto entre personas con síntomas respiratorios.