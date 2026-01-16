Bastián, el niño de 8 años que lucha por su vida tras un accidente en Pinamar

Bastián J., un niño de tan solo 8 años, se encuentra en estado crítico después de un grave accidente que ocurrió en La Frontera, Pinamar. Este jueves, fue trasladado de urgencia por vía aérea a Mar del Plata para someterse a su tercera operación.

Según el último parte médico, Bastián presenta una mejora en sus parámetros clínicos, lo que permite su traslado. Este pequeño ha sido sometido a diversas intervenciones para frenar hemorragias internas y estabilizar su salud.

Urgente Necesidad de Donantes de Sangre

Recientemente, sus familiares han hecho un llamado a la comunidad para que se acerquen a donar sangre, debido a un empeoramiento en su condición. La madre del niño no se separa de su lado en este momento crítico, esperando con ansias su pronta recuperación.

Detalles del Accidente

Bastián viajaba en un UTV, cuya conducción estaba a cargo de una amiga de su padre, mientras que su madre no se encontraba presente en el momento del siniestro. En el vehículo también viajaban otros dos menores.

El nene sufrió golpes que resultaron en hemorragias internas y daños en el hígado.



Impacto del Choque

El impacto del accidente fue devastador; Bastián golpeó su cuerpo contra la estructura de la cabina del UTV, lo que le ocasionó lesiones internas graves. Una médica que pasaba por el lugar le proporcionó RCP mientras esperaba el arrival de la ambulancia, que lo trasladó urgentemente al hospital.

Investigación en Curso

Las autoridades han preservado los vehículos involucrados para realizar las pericias necesarias. El incidente ha sido tipificado como “lesiones culposas” y continúa bajo investigación judicial, con el fin de determinar las circunstancias exactas del choque.