Accidente en Trelew: Patrullero choca con Ford Fiesta en esquina

Accidente entre patrullero y auto particular en Trelew: solo daños materiales

Un choque entre un vehículo policial y un auto particular en la ciudad de Trelew generó conmoción, pero afortunadamente no hubo heridos.

Un patrullero de la Policía del Chubut estuvo involucrado en un incidente vial en la intersección de Paraguay y Rivadavia. El accidente ocurrió cuando el vehículo oficial, en dirección a una llamada de emergencia, colisionó con un Ford Fiesta blanco que se desplazaba por la calle Paraguay.

A pesar de los daños significativos en ambos automóviles, no se registraron personas heridas. Sin embargo, el incidente provocó paradas momentáneas en el flujo del tránsito en esa área, alterando por un breve tiempo la circulación normal.

