Cómo el conflicto en Medio Oriente podría afectar el sistema financiero global

La tensión en los mercados globales se intensifica tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Esta situación ha desatado una ola de inflación en Japón, obligando al Banco Central a tomar medidas drásticas que podrían tener un impacto global.

Un fenómeno financiero, poco visible para muchos, está causando preocupación. Se trata del «Carry Trade» del Yen, una maniobra que mueve entre 1 y 4 billones de dólares y que ha alcanzado un punto crítico tras el recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente.

Para comprender el peligro que representa, es esencial analizar su funcionamiento: Japón, durante años, ha mantenido tasas de interés casi en cero, lo cual permitió a bancos y grandes inversionistas obtener préstamos en yenes a bajo costo. Este dinero se ha utilizado para invertir en activos con mayor rendimiento, como acciones de EE.UU., bonos y criptomonedas.

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente.

El Papel de Irán: El Catalizador de la Inflación Japonesa

Japón, conocido como una «isla energética», depende de las importaciones para casi toda su energía. El 87% de su energía y el 95% de su petróleo provienen de Medio Oriente. Con el Estrecho de Ormuz cerrado debido a ataques en Qatar, los costos de vida en Japón han empezado a escalar.

Esta inflación importada ha dejado al Banco de Japón (BOJ) sin alternativas. Siguiendo recomendaciones del FMI, la entidad ya ha incrementado la tasa de interés al 0,75%, el nivel más alto en 30 años, y se anticipan nuevas subidas para las próximas reuniones.

Una Cadena de Consecuencias Devastadoras

El ciclo de eventos es devastador:

1. La guerra y el aumento en el precio del petróleo elevan la inflación en Japón.

2. El BOJ se ve obligado a aumentar rápidamente las tasas para controlar los precios.

3. El Carry Trade se vuelve inviable: pedir préstamos en yenes ya no es una opción económica.

4. Los fondos comienzan a liquidar masivamente sus activos para cubrir deudas en yenes.

Peligro de un Colapso Financiero Global: ¿Un Eco de 2024?

El mercado ya experimentó un adelanto de esta crisis en agosto de 2024, cuando un ligero aumento de tasas en Tokio provocó un derrumbe sincronizado en las bolsas mundiales.

Actualmente, la situación es más alarmante. Si el yen se fortalece un 10% de pronto debido al pánico, la deuda de los fondos se encarecerá de inmediato, lo que podría llevar a una liquidación masiva de activos.

El Nikkei 225 ya refleja esta inquietud, con una caída del 4,4% desde el inicio del conflicto, mientras que la moneda japonesa se enfrenta a niveles críticos de 156 unidades por dólar.

Repercusiones para Inversores en Argentina

Los inversores locales no son ajenos a esta situación. La desestabilización del Carry Trade podría provocar una fuga de capitales a nivel global.

Esto podría resultar en:

1. Impacto en Cedears: La venta de acciones tecnológicas en EE.UU., como Nvidia o Apple, para saldar deudas en yenes afectará directamente a estos certificados en el mercado local.

2. Golpe a las Criptomonedas: Bitcoin, muy utilizado en esta maniobra, podría enfrentar caídas drásticas en valor.

3. Presión sobre los Mercados Emergentes: Un aumento en el riesgo país complicará el financiamiento para las empresas argentinas.

Los analistas advierten: el Carry Trade se asemeja a una bomba de tiempo. Con el conflicto en Medio Oriente afectando las fuentes de energía en Japón, la incertidumbre radica en el momento y la magnitud en que esta bomba estallará.