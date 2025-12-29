Accidente Impactante: Choque de Auto Clásico de Lujo en la Panamericana

Accidente Devastador para un Mercedes Benz Clásico en la Panamericana

Un sueño convertido en pesadilla: un lujoso Mercedes Benz 230 SL Pagoda, recién restaurado tras seis largos años, sufrió un accidente terrible en la Panamericana, dejando a su dueño devastado.

El Impactante Suceso en la Ruta

El incidente ocurrió en la mañana del sábado en el cruce entre la autopista Panamericana y el Camino del Buen Ayre. Desde lo informado, el vehículo perdió una rueda debido a que una tuerca se desajustó, quedando detenido en los carriles rápidos sin señalización.

Un Encuentro Fatal

Imágenes que circularon en redes sociales revelan cómo otros autos lograron esquivar el Mercedes a pesar de su precaria situación. Sin embargo, un Peugeot 408, que se desplazaba a gran velocidad, impactó por detrás al auto de colección, con un valor cercano a los 180 mil dólares.

Un Choque Violento y Sorprendente

El choque fue tan violento que el Pagoda cruzó todos los carriles y se detuvo contra el guardarraíl. Sorprendentemente, un motociclista y una camioneta que transitaban por la zona pudieron frenar a tiempo, evitando un desenlace aún más trágico.

Sin Heridos, Pero con Pérdidas Apreciables

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales. En un audio compartido, el dueño del vehículo, con calma, afirmó: “Son solo fierros”, a pesar del valor sentimental y económico del icónico automóvil, considerado un hito en la seguridad de Mercedes-Benz desde su lanzamiento en 1963.

El Taller y el Proceso de Restauración

El propietario explicó que había llevado su auto a un taller especializado en Martínez, donde se realizó un trabajo de mantenimiento necesario, después de que otro taller no pudo resolver problemas críticos de inyección. Un representante del taller mencionó que las deficiencias eran numerosas: frenos, tren trasero, caja y embrague.

Declaraciones del Taller y Responsabilidad

El taller afirmó que habían cumplido con su trabajo y que el auto había sido retirado con la advertencia de las fallas. “Somos un taller familiar y queremos mantener nuestra reputación. Esto es un accidente, le puede pasar a cualquiera”, indicó el representante.

Un Clásico Adorado por Muchos

El Pagoda no solo es un ícono del automovilismo, sino que también fue el favorito de numerosas celebridades argentinas, incluido el famoso Sandro. Celebridades internacionales como Sofía Loren y John Lennon también fueron propietarios de este encantador modelo, que debe su nombre a la forma particular de su techo, similar a los templos budistas.

Innovación en Seguridad y Diseño

Conocido como W113, el Pagoda fue pionero en la incorporación de zonas de absorción de energía, lo que mitigaba el impacto en caso de accidente, una característica que lo diferenciaba de otros deportivos de su época.